Ο Μικρός Κεραμεικός επιστρέφει στις μουσικές του περιπέτειες για 3 πολύ ιδιαίτερες βραδιές, αυτή τη φορά, στο φουαγιέ του με τους Street Cafe Trio, μια ξεχωριστή jazz μπάντα όπου εναλλάσσονται σπουδαίοι μουσικοί της σύγχρονης ελληνικής σκηνής μας. Στο πιάνο θα είναι ο Χάρης Μπότσης, στο μπάσο ο Μάνος Λούτας και στα ντραμς οι Θοδωρής Χριστοδούλου και Λάμπρος Κουνενής.

Guest στις παραστάσεις θα είναι:

2/12 Τereza Kazitori

9/12 Μυρτώ Αρεταίου

16/12 Νάντια Ανθοπούλου

Ο Μικρός Κεραμεικός αγαπάει την Jazz και θα συνεχίσει τις βραδιές και όλο το 2024.

Χάρης Μπότσης: πιάνο

Μάνος Λούτας: μπάσο

Θοδωρής Χριστοδούλου: ντραμς

Λάμπρος Κουνενής: ντραμς

Χάρης Μπότσης: συντονισμός συναυλιών Μικρού Κεραμεικού

Χριστίνα Φυλακτοπούλου: φώτα

Θοδωρής Χριστοδούλου: ηχοληψία

Αντώνης Κοκολάκης: επικοινωνία

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 23:00

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 23:00

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 23:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13 – Αθήνα

Τηλ. 210 3454831

Τιμές εισιτηρίων: 12€ γενική είσοδος

Εισιτήρια: ticketservices

ΜΥΡΤΩ ΑΡΕΤΑΙΟΥ

Η Μυρτώ Αρεταίου γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Ξεκίνησε να τραγουδά στην Ρεμπέτικη Κομπανία του σχολείου της και από το 1998 μέχρι το 2002, παράλληλα με τις σπουδές της στο Τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, έκανε τραγούδι με την Λίλιαν Τσατσαρώνη και εμφανιζόταν σε μουσικές σκηνές της Αθήνας (Μπαράκι του Βασίλη, Αλάβαστρον, Τσάι στην Σαχάρα κ.ά.) με το σχήμα Proxima και στη συνέχεια με τον Γιώργο Σπανό.

Το 2002 μετακόμισε στο Βερολίνο όπου σπούδασε Τεχνική Alexander με εξειδίκευση στην διδασκαλία μουσικών, ενώ παράλληλα συνέχισε φωνητική με την Irena Bart Greiner. Στο Βερολίνο έκανε εμφανίσεις με τους Big Bazaar Orchestra στο Club Quasimodo και στο SO36, με τους Firefly Orchestra στο Intersoup και ως σολίστ στην παράσταση Botschaft της ολλανδικής θεατρικής ομάδας DOGTROEP. Επίσης εμφανιζόταν σταθερά με τους Ανώνυμους σε World Music Festivals σε Γερμανία και Πολωνία και σε συνεργασία με τον Μανώλη Ρασούλη στο Haus der Kulturen der Welt.

Μετά την επιστροφή της στην Αθήνα το 2008 συνέχισε να ανακαλύπτει τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής με την Ιωάννα Βρακατσέλη και την Λουκία Παλαιολόγου και παράλληλα έκανε εμφανίσεις με τον Γιώργο Σπανό στο Half Note, στο Οξυγόνο και στο Gazarte. Το 2018 δημιούργησε με τον πιανίστα Κωνσταντίνο Χριστοδούλου το The Time is Now Duet που παρουσιάζει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα τζαζ, μπλουζ και φολκ κομματιών σε μικρές αθηναικές σκηνές.

ΝΑΝΤΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Η Νάντια Ανθοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε απο το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια της μαθητικής της ζωής συμμετείχε στη θεατρική ομάδα και στη χορωδία του σχολείου της, αλλά και στη Βυζαντινή χορωδία Μεθοδίου και Κύριλλου επίσης έκανε μαθήματα φωνητικής, σολφέζ, ear training και πιάνο. Εν συνεχεία κατέβηκε στην Αθήνα για τις σπουδές της στην υποκριτική και το τραγούδι και πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις του υπουργείου πολιτισμού όπου αποφοίτησε από την ανώτερη δραματική σχολή Νέου Ελληνικού θεάτρου Γ.Αρμένη.

Έκτοτε συμμετείχε σε παραστάσεις καταξιωμένων σκηνοθετών του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, κάποιοι απο αυτούς ειναι η Κ.Ρουγγέρη, Θ.Καρακατσάνης, Γ. Κιμούλης, Π. Παπαϊωάννου, Ρενάτα Σκότο, Λ.Γιοβανίδης, Yash Chopra, Γ. Σολδάτος, Ρ.Μοσχοχωρίτη, Σ.Πανούριος κ.α Επίσης εμφανίζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό απο το 2010 εώς και σήμερα με μουσικά σχήματα και μουσικοσυνθέτες όπως οι Blue Velvet, On Stage the band, NaYio, Avant Garde, Flert, Δ.Ζαφειρέλη, Ν.Τουλιάτο κ.α σε ήχους soul, jazz, funk, blues, ρετρό.

ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΖΙΤΟΡΙ

Η Τερέζα Καζιτόρη είναι τραγουδίστρια και ηθοποιός. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από την εφηβεία διδασκόμενη κλασική κιθάρα αλλά γρήγορα την κέρδισε το τραγούδι και το θέατρο. Παράλληλα με τις Πανεπιστημιακές της σπουδές (Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά) ,απ’ όπου αποφοίτησε το 2016, παρακολουθούσε μαθήματα μοντέρνου τραγουδιού με τη Σία Κοσκινά καθώς και μαθήματα υποκριτικής. Το 2016 ξεκίνησε να φοιτά στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μαθήματα κλασικού τραγουδιού με τον Βαγγέλη Αγγελάκη, επιθυμώντας να επεκτείνει τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία της. Η Τερέζα, μέχρι σήμερα έχει κάνει πολλές μουσικές εμφανίσεις στην Αθήνα, έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, τον Μάριο Στρόφαλη, την Ευσταθία, τη Σία Κοσκινά κ.α.

Επίσης, εδώ και τέσσερα χρόνια χαρίζει συστηματικά τη φωνή της σε τραγούδια, ταινίες και σειρές της DISNEY και του NETFLIX. Αυτή την περίοδο δημιουργεί τα δικά της τραγούδια. Το ύφος των τραγουδιών είναι (Pop, Soul, Funk). Το πρόγραμμα της μπάντας της εμπεριέχει εκτός από τα δικά της τραγούδια , τραγούδια Covers από μεγάλες επιτυχίες της Jazz, Pop, Soul, Funk σκηνής, ενωμένα σε ένα αρκετά ανεβαστικό πρόγραμμα. Τα πρώτα της τραγούδια I Got You και For You κυκλοφορούν από τη «Sound Of Everything» της Αγγλίας τον Φεβρουάριο του 2020 και έχουν ήχο Soul με αγγλικό στίχο και ήχο μπουζουκιού. Η Τερέζα είναι ενεργή και ως ηθοποιός. Έχει παίξει εκτός από αμιγώς θεατρικές παραστάσεις και σε πολλά musicals («Contra Tempo», «No Name’s Myth», «Εκκλησιάζουσες Λαϊκή Οπερέτα», «Jazz For Kids») και έχει συνεργαστεί με θέατρα όπως «Λυρική Σκηνή», «Κ.Θ.Β.Ε», «Ηρώδειο», «Θέατρο Τέχνης», «Θέατρο Γκλόρια», «Αγγέλων Βήμα», «Χυτήριο» πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες.