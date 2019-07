«That’s Life», νέο ψηφιακό EP για τον Πάνο Μουζουράκη! Ακούστε το ομώνυμο τραγούδι…

Ο πάντα ανατρεπτικός και πρωτοπόρος στο είδος του Πάνος Μουζουράκης διασκευάζει το «Sweet Understanding Love» των Four Tops που πρωτοκυκλοφόρησε το 1973.

Μπορεί τους τελευταίους μήνες να βρίσκεται στο Λος Άντζελες, αυτό δε σημαίνει όμως πως δε συνεχίζει να πειραματίζεται με τη μουσική του και να δημιουργεί. Κάπως έτσι προέκυψε και το ψηφιακό EP του με τίτλο «That’s Life» που περιλαμβάνει μοναδικές διασκευές σπουδαίων διαχρονικών τραγουδιών δοσμένα με τη μοναδικότητα του Πάνου Μουζουράκη, ανάμεσά τους και το «Sweet Understanding Love» που είναι πλέον διαθέσιμο στα ραδιόφωνα όλης της χώρας.

Ακόμα, ως bonus track στο EP συναντάμε και το δικό του «Look at me Dad», ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα του.

Τη διασκευή του «Sweet Understanding Love» επιμελήθηκαν οι Δραμαμίνη ενώ των «Born To Be Wild», «That’s Life» & «Secret Agent Man» ο Ορέστης Πλακίδης.

Tracklist

Born To Be Wild

That’s Life

Sweet Understanding Love

Secret Agent Man

That’s Life – Radio Edit

Look At Me Dad