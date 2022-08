Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ τους, οι Thee Holy Strangers επανέρχονται στη δισκογραφία με το δεύτερο LP τους, ένα Ημερολόγιο της Σκιάς. Με νέα σύνθεση και νέα αρχιτεκτονική στον ήχο τους, καταθέτουν επτά μαρτυρίες μιας αβέβαιης εποχής και ιχνηλατούν τα αποτυπώματα που αφήνει. Αντλώντας στοιχεία από την αστείρευτη δεξαμενή του rock’n’roll, της soul και της folk στήνουν τραγούδια για το σήμερα που μιλάνε για την παραίτηση και την ανθεκτικότητα, το σκοτάδι και το φως, τη θλίψη και την ελπίδα.

Νέα μέλη της μπάντας ο Ανδρέας Λάγιος (Nightstalker) στο μπάσο και ο Κλέων Αντωνίου (Mode Plagal) στην κιθάρα.

Το “Diary Of The Shadow” περιέχει επτά πρωτότυπες συνθέσεις και ηχογραφήθηκε άνοιξη-καλοκαίρι του 2021 στο στούντιο DNA Lab, σε παραγωγή του Κώστα Χρυσόγελου, του Αλέξη Καλοφωλιά και του Δημήτρη Παπαναγιώτου (Jim Spliff). Η ηχογράφηση έγινε από τον Κώστα Χρυσόγελο και τον Φίλιππο Μαρινέλη. Το mastering έγινε από τον Γιάννη Χριστουδουλάτο.

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Φυσάκης (ηλεκτρική κιθάρα) και Γιάννης Χουστουλάκης (pedal steel guitar), μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του γκρουπ, Νίκος Γιούσεφ (μουσικό πριόνι) και Κωστής Ζουλιάτης (πιάνο, keyboards, synth).

Τα τραγούδια του δίσκου είναι τα:

Α Star is a Star

Broken Arrows

Devil’s Hands

The Lotus Song

Fire in the Woods

Words

Shadow Town

Οι Thee Holy Strangers είναι οι:

Φλώρα Ιωαννίδη: Τραγούδι

Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K): Φωνή, κιθάρα

Κλέων Αντωνίου: Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Ανδρέας Λάγιος: Μπάσο

Κώστας Χρυσόγελος: Τύμπανα, percussion.

Κυκλοφορεί σε LP, CD και Digital από την Ιnner Ear στις 9 Σεπτεμβρίου.

Sky hollow waves sand

Silence reclaiming laughter again

Breath came in fragments

A cool wind buries the dead

And a star is a star

By the song of our bones

Flags burning white yellow

Visions explode at the heart of the world

We wander we wonder we wallow

Living on days that refuse to exist

And a star is a star

By the song of our bones

Falling-upwards-spinning-motor-currents-steady-comments-claims

Expand from the self

Expand from the self

Us-weapons-cinder-ashes-faces-that-only-existed-in flashes

Expand from the self

Expand from the self

And a star is star…