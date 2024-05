Ο Theodore κυκλοφορεί το νέο του κομμάτι με τίτλο The Big Rip, και μαζί το video clip που το συνοδεύει, σκηνοθετημένο από τον Κωστή Θεοδοσόπουλο (Ρουζ, 2019), σε παραγωγή Αλέξη Αναστασιάδη (Stray Bodies,2024, Horsepower,2021(short) etc.) και Αντιγόνης Ρότα (Arcadia, 2024, Stray Bodies,2024, Third Kind, 2018 etc.).

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη, η πολυβραβευμένη Δήμητρα Βλαγκοπούλου (ANIMAL, 2023) καθώς και ο ίδιος ο Theodore που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε βίντεο κλίπ του.

Βασική έμπνευση για το κομμάτι είναι η νέα θεωρία για το τέλος του σύμπαντος, το λεγόμενο «Big Rip» (Μεγάλο Σχίσμα) που υποστηρίζει ότι εάν το σύμπαν συνεχίσει να διαστέλλεται τόσο γρήγορα, θα φτάσει τελικά στο σημείο όπου θα σχιστεί και όλες οι γνωστές ελκτικές δυνάμεις της φύσης που το συγκρατούν θα πάψουν να ισχύουν, με αποτέλεσμα γαλαξίες, πλανήτες και ό,τι υπάρχει σε αυτούς να απορροφηθούν από τη μυστηριώδη και αδιόρατη «σκοτεινή ενέργεια».

Ο Theodore μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις που τον οδήγησαν στη δημιουργία του νέου single: “Διαβάζοντας αυτό το φαινόμενο με έκανε να σκεφτώ την ίδια τη ζωή και πώς όταν τα πράγματα μερικές φορές καταρρέουν, δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις να τα διατηρήσεις μαζί. Μερικές φορές οι δομές που έχουμε στο μυαλό μας θα γίνουν κομμάτια και πρέπει απλώς να το αποδεχτούμε.”

Σε αντίθεση λοιπόν με τη ζοφερή κοσμολογική θεωρία του Big Rip, ο Theodore επιλέγει να δώσει μια πιο αισιόδοξη νότα, γράφοντας ίσως το πιο pop κομμάτι που έχει βγάλει ως τώρα, εμπλουτίζοντας τον alternative ήχο του με πιο upbeat και mainstream στοιχεία.

Ταυτόχρονα, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Κωστή Θεοδοσόπουλου, παίζει στο βίντεο κλιπ του κομματιού, με το σενάριο να παρουσιάζει μια σουρεάλ τελετή στην οποία τα όρια μεταξύ γάμου, κηδείας, αλήθειας και φαντασίας είναι πολύ θολά.

“Διακρίνοντας την λεπτή ειρωνεία πίσω απ’ τους στίχους του Big Rip μεταφέρθηκα συνειρμικά στο σινεμά του Χαλ Άσμπι. Θυμήθηκα το «Life is a State of Mind» που ακούγεται off camera καθώς ο κύριος Τσανς περπατάει πάνω στην επιφάνεια της λίμνης, βυθίζοντας την μύτη της ομπρέλας του στο νερό. Και σκέφτηκα ότι, ίσως, σε ένα παράλληλο σύμπαν κάπου πιο δίπλα τον περιμένει η Μοντ, που μόλις το έχει σκάσει απ’ τη δική της κηδεία και χαμογελάει αυθάδικα καθώς μαρσάρει τη μηχανή της. Μαζί τους ο Theodore -σαν άλλος Χάρολντ- με το βουργουνδί ακορντεόν και το τριπαρισμένο βλέμμα, δίνει ανεπηρέαστος το ρυθμό σε αυτή την γλυκόπικρη φάρσα που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ.”

Κωστής Θεοδοσόπουλος

Όπως το θέτει και η Μαρία Αλιφέρη, “Το concept του βίντεο είναι πρωτοποριακό, μοντέρνο, έξυπνο, χαριτωμένο και ανατρεπτικό. Πρόκειται για μία θεότρελη νεκρή που ανασταίνεται και φεύγει γιατί είναι …φευγάτη!”.

Για την Δήμητρα Βλαγκοπούλου ο ρόλος που υποδύεται είναι η πιο τραγελαφική μορφή της ιστορίας, κάτι που η ίδια βρήκε πολύ γοητευτικό. “Πρόκειται για μια σουρεάλ κηδεία που έχει κάτι παιγνιώδες, επαναστατικό αλλά και αστείο ταυτόχρονα. Μια νεκρή νύφη επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στους καλεσμένους της κηδείας της. Ή μήπως του γάμου της; Μια παράφωνη περφόρμανς αποχαιρετισμού, ένας μυστηριώδης καλεσμένος παρακολουθεί από μακριά, μια νεκρανάσταση και φυσικά η ανθοδέσμη που πετιέται στον αέρα για την επόμενη τυχερή.

Δύο τελετές για τη ζωή και το θάνατο που γίνονται μία και η ανθοδέσμη, μια σκυτάλη που δεν πρέπει να πέσει κάτω ποτέ. Αφηγείται κάτι διττό το concept, γλυκόπικρο και ρομαντικό μαζί, που η φαντασία λες και ξεγελά την ίδια την πραγματικότητα και τα κάνει όλα λίγο πιο όμορφα, πιο ανάλαφρα, πιο ονειρικά. Την ίδια παιγνιώδη και ανάλαφρη διάθεση μου προκαλεί και το Βig Rip του Theodore. Έχει ένα συνωμοτικό κλείσιμο του ματιού, ένα λοξό χαμόγελο.”

Ακούστε το νέο single The Big Rip – διαθέσιμο σε όλα τα digital stores και στο e- shop της United We Fly – και απολαύστε το video στο YouTube κανάλι της United We Fly.

Moved beyond

Across the line

Went too fast too soon too far too wide

Pushed so hard

Against the stream

You can’t turn back now you are not free

And this looks like the break point

There is nothing we can do

I’m gonna tear apart

I’m afraid you will too

Crossed the line

What have we done

It’s the straw that breaks the camel’s back

Moved beyond

The tipping point

Went too fast too soon too far too wide