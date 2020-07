O Tolis Fasois επιστρέφει το καλοκαίρι του 2020 με το νέο του single, “Oceans Wild”!

Ο Tolis Fasois θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς performer της αγγλόφωνης ελληνικής ροκ σκηνής, από τους πρωτοπόρους του είδους και με ξεχωριστή σκηνική παρουσία μέχρι και σήμερα. Η φωνή των θρυλικών Sharp Ties έχει κυκλοφορήσει μόλις δύο προσωπικά άλμπουμ (“Just For One day” (2009) και “Happy To Be Here” (2015), ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Πυξ Λαξ, Gordon Gano (Violent Femmes), Steve Wynn (Dream Syndicate), Marc Almond και Eric Burdon.

Το “Oceans Wild” είναι ένα τραγούδι με post-new wave ήχο και funky επιρροές και δείχνει ότι ο Fasois, στο πέρασμα του χρόνου, χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο εμπειρίες και κουλτούρα, που ακούγεται πιο «φρέσκος» από ποτέ, έστω και αν έχουν περάσει 40 χρόνια από το αξεπέραστο “Get That Beat”.

Tο “Oceans Wild” είναι μια κυκλοφορία της THE HUBSTERS.