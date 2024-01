Ο Βασίλης Αξιώτης παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο πρόγραμμα πραγματικών διασκευών! Παρέα με μια ομάδα καταπληκτικών μουσικών δίνει τις μεγαλύτερες mainstream επιτυχίες με πολλές rock πινελιές.

Guest star σε αυτή την εμφάνιση η εκρηκτική Πηνελόπη Αναστασοπούλου, μία εκπληκτική ηθοποιός και τραγουδίστρια που θα μας χαρίσει μοναδικές ερμηνείες μέσα από ένα πολύ ιδιαίτερο performance που μόνο εκείνη είναι ικανή να επικοινωνεί!

Come on and join the party!

Βασίλης Αξιώτης: Φωνή

Ντόρα Gega : Φωνή

Σπύρος Νεόφυτος: Κιθάρα, Φωνή

Παναγιώτης Χαραμής: Μπάσο

Γιάννης Ιωαννίδης : Πλήκτρα

Στέλιος Σιούλας : Τύμπανα

Guest: Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Caja de musica

Σινώπης 27, Αθήνα

Κρατήσεις: 6945166085

Είσοδος: 10 ευρώ