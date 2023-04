Οι Warhaus έρχονται αυτόν τον Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για δύο βραδιές γεμάτες από sexy, σκοτεινές jazz και pop μελωδίες, που θα μας θυμίσουν γιατί τους αγαπήσαμε από το πρώτο άκουσμα!

Πέρασε μισή δεκαετία μετά την έμπνευση του Maarten Devoldere (Balthazar) να δημιουργήσει το solo project Warhaus που κατέκτησε τις καρδιές μας και μας έδωσε δύο άλμπουμ που αποθεώθηκαν από τους απανταχού μουσικόφιλους, τα “We Fucked a Flame into Being” (2016) και “Warhaus” (2017), με κομμάτια sexy, dark pop αισθητικής, όπως το “Love’s a Stranger”, που κατέκτησε τα ελληνικά ραδιόφωνα, και το “Machinery”, που συνεχίζει να μας κάνει να ερωτευόμαστε κάθε φορά που το ακούμε.

Η επιστροφή του στη δισκογραφία δεν έρχεται μέσα από ατελείωτη μελέτη και τελειοποίηση. Τα τραγούδια του ολοκαίνουριου άλμπουμ “Ha Ha Heartbreak” ξεπήδησαν σε τρεις μόλις εβδομάδες στην αποπνικτική πόλη του Παλέρμο. Το μόνο που χρειάστηκε ο Devoldere ήταν η μοναξιά ενός δωματίου ξενοδοχείου, μια κιθάρα, ένα μικρόφωνο και μια καρδιά που πρόσφατα είχε σπάσει σε χιλιάδες κομμάτια.

Το “Ha Ha Heartbreak” είναι σίγουρα το πιο προσωπικό και αληθινό άλμπουμ των Warhaus μέχρι σήμερα, κρατώντας τη γνωστή ατμοσφαιρική, jazzy pop μανιέρα, αλλά καταφέρνει περίτεχνα να μεταπηδά από τα διαφορετικά στάδια του πένθους και της θλίψης καταλήγοντας τελικά στην παραίτηση και στο ζοφερό μα συνάμα λυτρωτικό συμπέρασμα του “Best I Ever Had”: “All I ever wanted was a lot/ to be your man was something I could not”.

Με όλο αυτό το σπάνιο υλικό στις αποσκευές τους προσγειώνονται λοιπόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μας καλούν να ζήσουμε την εμπειρία των Warhaus την Παρασκευή 19 Μαΐου στο WE στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 20 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte.

Nα είστε όλοι εκεί!

Παρασκευή, 19 Μαΐου • WE (Θεσσαλονίκη)

Σάββατο, 20 Μαΐου • Gazarte | Roof Stage (Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήρια

WE Θεσσαλονίκη (19 Μαΐου)

18 € (early bird)

20 € (γενική προπώληση)

22 € (ταμείο)

Gazarte | Roof Stage (20 Μαΐου)

25 €