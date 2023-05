Οι Waterboys φέρνουν για πρώτη φορά φέτος στις 22 Ιουνίου την ενέργεια, την «αρχαία τους ψυχή», στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού! Οι Waterboys σε μια βραδιά μεθυστικής μουσικής έκστασης στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκηνή ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαίου κόσμου!

Ο Mike Scott, ο δαιμόνιος και δαιμονικός ηγέτης του συγκροτήματος, ο άνθρωπος που είναι οι Waterboys, θα βρεθεί ο ίδιος αυτοπροσώπως να παίζει μουσική κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στέλνει το μήνυμα του στους Αθηναίους με τον μοναδικό του τρόπο και εκφράζει τον ενθουσιασμό του που θα βρεθεί στο «θρυλικό» Ηρώδειο.

Οι Waterboys είναι μία μοναδική μπάντα, είναι η μπάντα που με τη μελωδικότητα και τον λυρισμό της, σημάδεψε τις δεκαετίες του 80 και του 90 διεθνώς και γέννησε τον όρο Big Music –μια τάση που παραμένει έως σήμερα επίκαιρη. Ο Mike Scott δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και δεν σταμάτα να αναζητά τον αρχαίο θεό Πάνα!

Η μουσική των Waterboys είναι μεθυστική, αταξινόμητη, χαρούμενη και ζωηρή, Μία μαγική μουσική. Εκφράζει μια αρχέγονη μορφή ελευθερίας, ένα μουσικό κάλεσμα στην παιδικότητα, στον παρορμητισμό. Οι Waterboys και η διονυσιακή «ψυχή» τους ο Mike Scott «δικαιούνται» μια βραδιά στο διάσημο αυτό μνημείο. Σαν τον ατίθασο, προκλητικό, παιχνιδιάρη θεό Πάνα, τον αρχηγό του διονυσιακού χορού, μας καλούν σε μια βραδιά ασυγκράτητης μουσικής ευδαιμονίας! Μας προσκαλούν σε μια διονυσιακή μουσική γιορτή, στην οποία θα παρουσιάσουν κομμάτια από όλη την καριέρα των Waterboys!

Το μήνυμα του Mike Scott στο αθηναϊκό κοινό:

«Oh, hello Athens! Yeah, it’s gonna be so great to play for you! Hello Athenians, I’m Mike Scott of The Waterboys, the greatest rock and roll band in the world, we’ll be playing at the Epidaurus festival Thursday June 22 onstage at 09:00 pm at the legendary Herodion. We are thrilled to be playing this beauty, incredible venue and we’re delighted to be playing for Athens one more time. See you then»

«Ω! Γεια σου Αθήνα! Είναι τόσο σπουδαίο το γεγονός ότι θα παίξω για εσάς! Γεια σας Αθηναίοι! Είμαι ο Mike Scott από τους Waterboys τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στον κόσμο, και θα παίξουμε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο μεγαλειώδες Ηρώδειο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε σε αυτόν το μυθικό και πανέμορφο χώρο και απολαμβάνουμε το γεγονός ότι θα παίξουμε στην Αθήνα ακόμη μία φορά. Θα σας δω εκεί.»

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 65 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Κάτω Διάζωμα

Διακεκριμένη Ζώνη/ VIP: 65 ευρώ

Ζώνη A: 56 ευρώ

Ζώνη B: 52 ευρώ

Ζώνη Γ: 45 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 45 ευρώ

Ζώνη E: 42 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 35 ευρώ

Ζώνη G: 30 ευρώ

ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρο ς (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 30 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 3221 897, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Προπώληση: Viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

* Οι Waterboys εμφανίζονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.