Eurovision 2018… Τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού (β’ μέρος)

Γράφει ο Μιχάλης Παπαϊωάννου

Συνεχίζουμε με τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος τελικά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, θα είναι ένας μίνι τελικός, αφού έχουν μαζευτεί σε αυτόν όλα τα φαβορί. Και να σας πω ένα μικρό μυστικό: ο νικητής βρίσκεται σε αυτόν τον ημιτελικό, εκτός μεγάλου απροόπτου φυσικά. Ας δούμε παρόλα αυτά τις επόμενες πέντε χώρες, που διαγωνίζονται μαζί με εμάς στις 8 Μαΐου.

ΕΣΘΟΝΙΑ:

Με μια συντριπτική πλειοψηφία (70%) , επιλέχτηκε η Elina Nechayeva να ταξιδέψει στη Λισσαβόνα, για λογαριασμό της Εσθονίας με το τραγούδι ”Forza”. Τι έχουμε εδώ; Όπερα έχουμε, μια πανέμορφη σοπράνο έχουμε, με ένα ιταλικό κομμάτι και ένα στήσιμο -πλήρη αντιγραφή- της Jennifer Lopez στο ”Feel the light”. Μια εκπληκτική φωνή, σαφέστατα με μοναδικές ικανότητες, που θεωρώ όμως ότι δεν ταιριάζει στην Eurovision. Παρόμοιες περιπτώσεις (Σουηδία 2009, Νορβηγία 2010, Ρουμανία 2013), κατέληξαν στη δεξιά μεριά του βαθμολογικού πίνακα.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ:

Η μόνη σκανδιναβική χώρα που δεν έχει γευτεί την χαρά της πρωτιάς. Και ούτε φέτος προβλέπεται να το κάνει. Ο Ari Olafson θα είναι εκείνος που θα πάει στην Πορτογαλία –τσάμπα κόπος!- με το τραγούδι ”Our choice”. Καθαρόαιμη μπαλάντα, τύπου Johnny Logan, που σε κάνει ξεκάθαρα να βαριέσαι και να λες πάμε γρήγορα στον επόμενο. Προβλέπω τέταρτο συνεχόμενο αποκλεισμό για την Ισλανδία. Στα συν του κομματιού είναι… το υπέροχο βυσσινί κοστούμι του Ari. Πράγματι εξαιρετικό!

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:

Η Βουλγαρία στέλνει τους Equinox, ένα νεοσύστατο συγκρότημα αποτελούμενο από 5 καλλιτέχνες, το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για τις ανάγκες του διαγωνισμού, με το τραγούδι ”Bones”. Είναι ένα από τα κομμάτια, που θέλει το χρόνο του, δηλαδή να το ακούσεις 3-4 φορές, ώστε να καταλάβεις ότι έχει ένα ενδιαφέρον, μια αρκετή καλή παραγωγή αλλά χωρίς να έχει τις προσδοκίες των προηγούμενων συμμετοχών της χώρας. Αν στο live, φωνητικά και σκηνικά, αποδoθεί ικανοποιητικά, τότε θα πλασαριστεί αρκετά ψηλά.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ:

Η Λιθουανία, η μόνη από τις χώρες της Βαλτικής, που δεν έχει καν θέση στην πεντάδα, στέλνει φέτος της Ieva Zasimauskaite με την μπαλάντα ”When we ‘re old”.

Γλυκανάλατο, υποτονικό, μελαγχολικό κομμάτι, που δυστυχώς, βρίσκεται σε λάθος ημιτελικό και μάλιστα, χωρίς ιδιαίτερους συμμάχους για να το στηρίξουν. Τώρα, αν ψηφιστεί τόσο πολύ από τις επιτροπές, ώστε να καταφέρει να πάει τελικό, ένας Θεός ξέρει!

ΙΣΡΑΗΛ:

Η Νetta Barzilai θα είναι η επόμενη εκπρόσωπος του Ισραήλ, με το τραγούδι ”Toy”. Οι λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, από τον κόσμο, για να περιγράψουν το κομμάτι αυτό είναι: trash, κιτς, αίσχος, εθιστικό, ξεσηκωτικό, ξεχωριστό. Εγώ πάντως, με το που το άκουσα, μου έμεινε και μου τράβηξε την προσοχή, Και να σας εξομολογηθώ την αμαρτία μου, νομίζω ότι έχει αρχίσει να μου αρέσει εξωφρενικά πολύ. Είναι αδιαμφισβήτητα η συμμετοχή που θα συζητηθεί φέτος. Ήδη πρώτη και με διαφορά μεγάλη στα γραφεία στοιχημάτων. Θα κατακτήσει το televoting, θα διχάσει τις επιτροπές. Το Ισραήλ, είχε νικήσει το 1977, το 1978… είκοσι χρόνια μετά το 1998, και αν μετρήσουμε άλλα είκοσι χρόνια …μας βγάζει 2018. Λέτε; Αξίζει να το ακούσετε.

Μείνετε συντονισμένοι στο MusicCorner.gr για το Γ’ μέρος των χωρών του πρώτου ημιτελικού…

Δείτε επίσης:

Ακούστε τα τραγούδια των “Big-5″ και της διοργανώτριας Πορτογαλίας

Τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού (α’ μέρος)