Autom – “Break your heart”

Στην αυγή του νέου χρόνου οι Autom εξωτερικεύουν τον ιδιαίτερο ρυθμικό μουσικό τους κόσμο και μας παρουσιάζουν το πρώτο τους single και video clip!

Το “Break Your Heart” αποτελεί προάγγελο του πρώτου τους ολοκληρωμένου album “Leaving, Lost and Never Found” που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή και φυσικό προϊόν. Μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να ξεχωρίσει ο ακροατής ακούγοντας την πρώτη τους σύνθεση είναι ένα πρωτότυπο κράμα που αποτελείται από indie rock & pop rhythm sections που τα εμπλουτίζουν με εκλεπτυσμένα ηλεκτρονικά στοιχειά και πλούσια ατμοσφαιρικά φωνητικά. Η μίξη πραγματοποιήθηκε στο Magnanimous Recording Studio και τον Νικό Λογιοτατίδη ενώ το mastering επιμελήθηκε o Dave Collins γνωστός για τις συνεργασίες του με Metallica, Alice in Chains και πολλά άλλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το ιδιαίτερα όμορφο και άρτιο οπτικό αποτέλεσα του video clip υπογράφει ο γνωστός μέσα από την μουσική του πορεία Ζακ Στεφάνου που κατάφερε να αναδείξει και να συνδέσει την σύνθεση του “Break Your Heart” με εικόνες γεμάτες δύναμη!

Οι Autom με το πρώτο τους single “Break Your Heart” έρχονται για να σπάσουν γλυκά την καρδιά σας και να ακουστούν δυνατά!

Thodoris Arampatzis (Vocals, Bass, member of Sleepin Pillow)

Paris Vasileiadis (Guitars, Vocals, member of Sleepin Pillow)

Alex Archodis (Drums, Vocals, member of Giannis Aggelakas and Dive in Denial)

Kostas Evangelou (Guitars, Vocals, member of Solar Music Library)

Με βάση τους την Θεσσαλονίκη και μέσα από το νέο τους project θέλουν να εκφράσουν και να συνθέσουν την διαφορετική μουσική τους οπτική, παράγοντας κάτι πολύ ρυθμικό, νέο και πρωτότυπο. Ένα ιδιαίτερο μείγμα από indie rock και pop ήχους που το ντύνουν με ηλεκτρονικά στοιχεία και εκλεπτυσμένες ατμόσφαιρες…