Billy Pod feat. Katerine Duska – “Limit to your love”

Ο Billy Pod (Βασίλης Ποδαράς), γνωστός μας από την πορεία του ως ντράμερ των Next Step και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό άλλων σχημάτων της ελληνικής σκηνής, συνεργάζεται με την ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Katerine Duska στη διασκευή του τραγουδιού της Feist Limit To Your Love το οποίο έκανε ευρύτερα γνωστό ο James Blake με την αντίστοιχη διασκευή του.

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε digital single την Παρασκευή 25/1 από την Puzzlemusik ως προάγγελος του άλμπουμ “Drums To Heal Society” που θα κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου σε cd και digital. Πρόκειται για το ντεμπούτο άλμπουμ του Billy Pod στο οποίο εκτός από την Katerine Duska στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχουν ως καλεσμένοι και οι Γιώργος Κοντραφούρης (πιάνο), Γιάννης Παπαδόπουλος (Next Step – πιάνο), Γιάννης Αναστασάκης (electronics) και Στέφανος Χυτήρης (ντραμς). Τον σταθερό πυρήνα του σχήματος του Billy Pod απαρτίζουν οι Μιχάλης Τσιφτσής (κιθάρα) και Κίμων Καρούτζος (κοντραμπάσο).

Τα πρώτα δείγματα δείχνουν πως το single Limit To Your Love θα έχει μία λαμπρή πορεία στο ραδιόφωνο. Το βίντεο του τραγουδιού γυρίστηκε στο Dudu Loft από τον Φώτη Φωτόπουλο και τον Δημήτρη Μαντζαφό. Μοντάζ: Φώτης Φωτόπουλος.

H Katerine Duska συμμετέχει με την φιλική συγκατάθεση της MINOS–EMI S.A. / UNIVERSAL MUSIC

Ηχογράφηση – Μίξη: Γιώργος Καριώτης (Studio Sierra)

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος (SweetSpot)

Παραγωγή: Βασίλης Ποδαράς (aka Billy Pod)