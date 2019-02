George Zervos – “My life in her hands”

Ο George Zervos στο ολοκαίνουργιο τραγούδι του “My Life In Her Hands”, πραγματοποιεί το δικό του μελωδικό φόρο τιμής στη Γυναίκα, με μια εκ βαθέων ειλικρινή και τρυφερή εξομολόγηση, απλή και αφοπλιστική.

“And if I’m lying on a cloud, it’s cause she made my bed” τραγουδάει μεταξύ άλλων ο George Zervos με την μπάσα, ορθά λυγιασμένη φωνή του, μία σπουδαία τιμή για τον γυναικείο ηρωισμό εκεί έξω, σε κάθε πιθανό ρόλο που μπορεί να ενδυθεί: σύντροφος, ερωμένη, μητέρα ή αδελφή, ποτέ δεν κάνει λάθος όταν “έχει στα χέρια της τη ζωή του”.