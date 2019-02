Η Cecilia Krull έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Έχοντας στις αποσκευές της το «My Life Is Going On» , το τραγούδι των τίτλων του «La Casa De Papel», η Cecilia Krull έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις στην Ελλάδα!

Το «My Life Is Going On» θεωρείται το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack των τελευταίων ετών και βρίσκεται ήδη στις υψηλότερες θέσεις του Shazam chart σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα (#2), ενώ το official music video έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια YouTube views. Παράλληλα, επί σειρά εβδομάδων βρίσκεται στο #1 του International Airplay Chart στη χώρα μας.

Αν και η Cecilia Krull έκανε το απόλυτο breakthrough με το τραγούδι των τίτλων του «La Casa De Papel», έχει μία αξιόλογη μουσική διαδρομή. Η τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός από την Μαδρίτη έχει ρίζες από διαφορετικές προελεύσεις: τη Γαλλία, την Κούβα, τη Γερμανία και την Ισπανία. Άρχισε την καριέρα της μόλις στα 7 της χρόνια, μέσα από την Disney. Προέρχεται από οικογένεια μουσικών και έχει την jazz στις φλέβες της, παρά το νεαρό της ηλικίας της και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες της νέας γενιάς της jazz. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική της διαδρομή περιλαμβάνει διάφορα είδη μουσικής, όπως pop, grouve και soul.

Έχει κάνει εμφανίσεις σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία και Νέα Υόρκη και έχει τραγουδήσει σε διεθνή Φεστιβάλ, όπως στη Μαδρίτη και την Βιτόρια και τα Jimmy Glass, Ellas Crean, Django Reinhart στη Στοκχόλμη και πολλά ακόμα. Επίσης, έχει τραγουδήσει με διεθνείς και καταξιωμένους μουσικούς, όπως οι Jorge Pardo,Robert Glasper, Javier Colina, Gustav Lundgren, Ariel Bringuez, Pedro Itu- rralde, Guillermo McGill και lvan Melon Lewis. Από την πλούσια πορεία της ξεχωρίζουν οισυνεργασίες της με τον συνθέτη Manel Santisteban, που έγραψε μουσική σε γνωστές ταινίες όπως οι «Tres metros sobre el cielo» (2010), «Fuga de cerebros 2» (2011).

Το τραγούδι που «ντύνει» τη σειρά – φαινόμενο «La Casa De Papel», το «My Life Is Going On», καθώς και τα official remixes του, κυκλοφορούν σε Ελλάδα και Κύπρο από την Panik Records.

Παρασκευή 12 Aπριλίου

ΑΘΗΝΑ

Piraeus Academy

Τιμές εισιτηρίων : 22 € early birds μέχρι εξαντλήσεώς τους, προπώληση 24 €

Ταμείο 27 €. ΑΜΕΑ 12 €

Προπώληση : www.ticketmaster.gr, Public.

Σάββατο 13 Απριλίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Principal Club Theater

Τιμές εισιτηρίων : 20 € early birds μέχρι εξαντλήσεώς τους, προπώληση 23 €

Ταμείο 25 €. ΑΜΕΑ 12 €

Προπώληση : www.ticketmaster.gr, Public, Stereodisc, Rover