Οι Clutch επιστέφουν στην Ελλάδα φιλοξενούμενοι του Release Athens Festival 2019!

To Release Athens 2019 υποδέχεται τους Clutch, μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη! Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, η αγαπημένη τετράδα από το Maryland των ΗΠΑ θα φέρει στην Πλατεία Νερού το καταιγιστικό rock n’ roll της, για πρώτη φορά σε open air φεστιβάλ, και μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους που θα ανακοινωθούν σύντομα, θα μετατρέψουν τη βραδιά σε αληθινό προσκύνημα!



Όπως προαναφέραμε, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη ανοιχτή συναυλία που θα δώσουν στην Αθήνα, αφού όλες οι προηγούμενες είχαν γίνει καλοκαίρι μεν αλλά πάντα σε κλειστούς χώρους δε. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε μία από τις πιο δυναμικές και συνεπείς rock μπάντες του καιρού μας ακριβώς όπως της αξίζει!



Οι Clutch σχηματίστηκαν το 1990 στο Maryland, και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 12 ολοκληρωμένα studio albums. Μετά την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, “Transnational Speedway League” (1993) και το ομώνυμο album τους δύο χρόνια αργότερα, οι Clutch άρχισαν να γράφουν την δική τους blues / rock ιστορία εισβάλοντας και σε πιο mainstream μονοπάτια. Το “Elephant Riders” του 1998 κυκλοφόρησε από την πολυεθνική Columbia Records, ενώ το “Pure Rock Fury” (2001) γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία, καθώς το single ”Careful with that Mic” παίχτηκε πολύ στους τοπικούς αμερικάνικους κολεγιακούς σταθμούς.

Με έναν ήχο που συνδυάζει επιρροές από stoner, hard rock και heavy metal κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν έναν πολύ ιδιαίτερο και ισχυρό πυρήνα fans. Με τον καιρό, στη μουσική τους βρήκαν εφαρμογή τα blues αλλά και κάποιες ισχυρές δόσεις funk, κάτι που ο μουσικός κόσμος έδειξε να εκτιμάει στις μετέπειτα δουλειές τους. Με το “Blast Tyrant” του 2004 η δημοτικότητα τους ανέβηκε στα ύψη, καθώς το ”The Mob Goes Wild” έκανε μεγάλη επιτυχία στους underground rock κύκλους.

Το 2005, στη σύνθεση της μπάντας προστέθηκε ο οργανίστας Mick Schauer με τον οποίο κυκλοφόρησαν τα επόμενα δύο album τους, “Robot Hive / Exodus” και “From Beale Street To Oblivion“. H κριτική αποδοχή υπήρξε καθολική! Το ίδιο συνέβη και με το “Strange Cousins From the West” (2009) που έγινε instant classic και ακούστηκε παντού.

Το “Earth Rocker” (2013) έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard Top 200 και αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο album της μέχρι τότε καριέρας τους. Εκεί που λέγαμε πόσο σπάνιο είναι αυτό για μία μπάντα με πάνω από 20 χρόνια πορείας στο κοντέρ της, ήρθε το “Psychic Warfare”, τον Οκτώβριο του 2015, να τους φτάσει σε νέες… κορυφές τις οποίες άφησαν ήδη πίσω τους, συνεχίζοντας ακάθεκτοι με το, ήδη υπερεπιτυχημένο, “Book of Bad Decisions” (2018), που τους έφερε στο επίσημο Top-20 των albums σε ΗΠΑ και Βρετανία!



Οι Clutch είναι:

Neil Fallon / φωνή, κιθάρα

Jean-Paul Gaster / drums

Dan Maines / μπάσο

Tim Sult / κιθάρα



Από το ντεμπούτο τους και μέχρι σήμερα, οι Clutch δεν σταματoύν να μας προσφέρουν κλασικά rock τραγούδια και κάθε φορά οι εμφανίσεις τους ξεπερνούν την προηγούμενη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους δίσκους τους, αφού κάθε νέα κυκλοφορία τους βρίσκεται ένα σκαλί ψηλότερα, τόσο σε εμπορικό όσο και καλλιτεχνικό επίπεδο. Τρανή απόδειξη το ότι θα μας επισκεφτούν έχοντας, και πάλι, ένα από τα καλύτερα albums του 2018 στο ενεργητικό τους, το εξαιρετικό “Book Of Bad Decisions“.

Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η παρουσία τους στην Πλατεία Νερού θα είναι αντάξια κάθε προσδοκίας σας. Το αυθεντικό groove ‘n’ roll τους, με μια “διαβολική” rhythm section και τον Neil Fallon να… κηρύττει, ενώνει το heavy rock με φαινομενικά ετερόκλητα στοιχεία που στον πλανήτη των Clutch είναι απόλυτα φυσιολογικά.



Ετοιμαστείτε για μια βραδιά απόλαυσης με “Electric Worry”, “The Regulator”, “The Mob Goes Wild”, “X-Ray Visions”, “Earth Rocker”, “A Quick Death in Texas”, “D.C. Sound Attack!”, “In Walks Barbarella”, “How to Shake Hands”, “The Wolf Man Kindly Requests…” και “Burning Beard” που, μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν μία μοναδική live εμπειρία! Σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας τα λένε όλα για μία εκπληκτική μπάντα που σέβεται τον εαυτό της και κυρίως ζει για να διασκεδάζει το κοινό της! Everybody get the message?

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για το line-up του φεστιβάλ. Επισκεφτείτε το site, τη facebook και την instagram page του Release Athens για περισσότερες πληροφορίες, εκτενέστερα βιογραφικά των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, μαζί με τα τελευταία νέα, πληροφορίες για την προπώληση και την πρόσβαση στην Πλατεία Νερού.



Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 21/12, στις 11:00 το πρωί, προς 28 ευρώ (το ένα) και 50 ευρώ (τα δύο), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Τετάρτη 19 Ιουνίου: Clutch + more (tba)

Πλατεία Νερού / Δέλτα Φαλήρου

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)