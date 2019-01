Οι Popguns έρχονται από το Brighton στο six d.o.g.s! Μαζί τους και οι Next Time Passions…

Οι Popguns, η indie rock μπάντα από το Brighton, πρόλαβε να γράψει αρκετά χιλιόμετρα, πριν αποσυρθεί για 18 ολόκληρα χρόνια.

Φίλοι από την εφηβεία, ξεκίνησαν να γράφουν μουσικές στα τέλη των eighties. Στην πορεία, προστέθηκε στα μέλη και ο πρώην drummer των Wedding Present (Shaun) και μαζί ηχογράφησαν 2 John Peel Sessions και 3 κλασικά albums των nineties. Μετά το διάλειμμα μακράς διαρκείας, ωστόσο, οι Popguns επέστρεψαν, με καινούργιο drummer, 2 album που τα έχουν πάει πολύ καλά με κοινό και κριτικούς, και μια σειρά από singles.

“Ένας πλήρης οδηγός για την αγάπη και τη ζωή μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα… Οι Popguns επέστρεψαν!” ή “πιο κοντά στην pop τελειότητα δεν γίνεται”, έγραψαν, ανάμεσα σε άλλα, τα media.

Τα δυο αυτά πρόσφατα άλμπουμ, “Pop Fiction” (2014) και “Sugar Kisses” (2016), αποδεικνύουν ότι οι high fidelity συνθέσεις που προκύπτουν από εμψυχωτικούς, δυναμικούς ρυθμούς, βουτηγμένους στη στοχαστική μελαγχολία της αγγλικής κιθαριστικής pop, παραμένουν διαχρονικές και απολύτως επιδραστικές.

Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, οι Popguns αναβλύζουν ενέργεια, αναμιγνύοντας pop anthems με άκρως συναισθηματικές μπαλάντες. Ίσως γι’ αυτό να τους έχουν χαρακτηρίσει και ως τους “punk rock ABBA του 21ου αιώνα”…

Οι Popguns είναι:

Wendy Pickles: Φωνητικά | Simon Pickles: Κιθάρα

Greg Dixon: Κιθάρα |Pat Walkington: Μπάσο

Tony Bryant: Ντραμς | Kate Mander: Δεύτερα φωνητικά

Opening act: Next Time Passions

Οι NextTimePassions σχηματίστηκαν το 1991. Βασικές τους επιρροές ήταν τα indie pop γκρουπ της τότε βρετανικής σκηνής, η ψυχεδελική μουσική των 60’s και η electro-pop. Για τα κρουστά ξεκινούν να χρησιμοποιούν drum machine, κάτι που θα χαρακτηρίσει τον πρώτο ήχο τους. Λίγο αργότερα, αρχίζουν να γράφουν και τα δικά τους τραγούδια.

Το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία είναι το DIY 7’’ EP “Angel Flower” που κυκλοφορεί το 1993. Ακολουθεί το 1994 το split 7” στην Elephant Records. Η πρώτη αυτή περίοδος θα κρατήσει μόνο 4 χρόνια, και το 1994 θα δώσουν το τελευταίο τους live. Όμως, πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει την περίοδο ‘92-‘94 περιλαμβάνονται αργότερα σε ελληνικές και ξένες συλλογές. Το 2009 αποφασίζουν να ξαναενωθούν και, με drummer αυτήν τη φορά, μπαίνουν σε μία δεύτερη δημιουργική περίοδο, καθώς ξεκινούν να εμφανίζονται live και να γράφουν νέα κομμάτια.

Το καλοκαίρι του 2011 παίζουν στο Indietracks και το 2012 κυκλοφορεί το πρώτο τους άλμπουμ “Things left on stripes of time” (από την Midge Eras Record Club), που περιλαμβάνει ως επί το πλείστον καινούρια αλλά και μερικά ακυκλοφόρητα κομμάτια. Το 2017 κυκλοφόρησαν το EP “Another Wish” σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε mini CD από την Melotron Records.

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

six d.o.g.s

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Tηλ: 210 3210510