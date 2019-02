Η Sharon Kovacs δημιούργησε ξανά μία μοναδική soul ατμόσφαιρα στην Αθήνα!

Κείμενο & Φωτογραφίες: Χαρά Γερασιμοπούλου

Από την πρώτη φορά που η φωνή της Sharon Kovacs έφτασε στ’ αφτιά μου, έχουν περάσει πέντε χρόνια. Όλοι φυσικά έχουμε ακούσει και σιγοψιθυρίσει την πρώτη της επιτυχία “My Love”. Άλλωστε, στις συχνές εμφανίσεις στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, η σχέση της με το κοινό μοιάζει σχεδόν ερωτική.

Έτσι λοιπόν το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, η Ολλανδή τραγουδίστρια επέστρεψε στο Piraeus 117 Academy για άλλη μια εμφάνιση, στο πλαίσιο της “Cheap Smell” περιοδείας της.

Την βραδιά άνοιξαν επάξια οι The Crashes, μια εγχώρια Rock ‘n’ Roll μπάντα, μέλη της οποίας είναι ο Παντελής Κατζιλιεράκης στα φωνητικά και τις κιθάρες, ο Αναστάσης Ζήσης στο μπάσο και ο Πάνος Ντάλλας στα ντραμς. Μετρούν μόλις σχεδόν έναν χρόνο ζωής ως γκρουπ, αφού το ομώνυμο debut EP τους “The Crashes” κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι. Με εκκεντρική και ενθουσιώδη μουσική ταυτότητα σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητοι και μας έκαναν ν’ ανυπομονούμε για τη συνέχεια!

Κάπου κοντά στις 22:00, η σκηνή σκοτείνιασε και η Sharon Kovacs, εν μέσω κραυγών και σφυριγμάτων, έκανε την εμφάνισή της, στο αρκετά γεμάτο venue. Ξεκινώντας acapella με το “I Better Run”, η βαθειά και ανατριχιαστική φωνή της μας καθήλωσε. Ακολούθησαν δυο νέα τραγούδια, τα “Cheap Smell” και “Play me”, συνοδευόμενα από βιντεοπροβολές και συνεχόμενες εναλλαγές φωτισμών, άκρως ατμοσφαιρικών. Πρέπει οπωσδήποτε, επίσης, να επισημάνω την εξαιρετική απόδοση και συνοχή της επταμελούς μπάντας της, με την οποία η Sharon είχε άμεση και σχεδόν θεατρική επικοινωνία.

Το πρόγραμμα περιείχε σχεδόν όλα τα τραγούδια της νέας της δουλειάς, “Cheap Smell”, όπως τα “Black Spider”, “Midnight Medicine”, “It’s the Weekend” και “Mama & Papa”, που ήδη έχουν ξεχωρίσει. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κομμάτια που την έβαλαν στις καρδιές και τις playlists μας, από τον πρώτο της δίσκο, “Shades of Black”, και δεν είναι άλλα από τα λατρεμένα “The Devil you Know”, “My Love” και “50 Shades of Black”.

Απαράμιλλη και αξιοσημείωτη η ερμηνεία της στο “Shirley (Sound of the Underground)”, το οποίο αποτέλεσε, κατά την γνώμη μου, ίσως την καλύτερη στιγμή της βραδιάς. Η Sharon έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και μας αιχμαλώτισε με την ιδιαίτερα σπαραξικάρδια και κρυστάλλινη φωνή της.

Σαφώς, λοιπόν, αυτή ήταν η καλύτερή της εμφάνιση έως τώρα στη χώρα μας και είναι ευκόλως εννοούμενο πως θα περιμένουμε την επιστροφή της. Όσοι έχετε ακόμα αμφιβολίες –που δεν θα έπρεπε–, την επόμενη φορά να είστε εκεί για να ζήσετε και εσείς τη μυσταγωγία που δημιουργεί με μαεστρία και θεατρικότητα, η υπέροχη αυτή soul φωνή!

