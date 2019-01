Οι Uriah Heep για 2 συναυλίες στην Ελλάδα!

Classics never die!

“Lady In Black”, “Easy Livin”, “July Morning”, “Sympathy”, “Sunrise”, “The Wizard”, “Gypsy”, “Come Away Melinda”, “Rain”, “Look At Yourself”, “Return To Fantasy”. Αθάνατα, αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου τραγούδια, που έχουν μεγαλώσει γενεές γενεών οπαδών του rock και έχουν, δικαίως, τοποθετήσει τους Uriah Heep ανάμεσα στους κορυφαίους των κορυφαίων, όλων των εποχών.

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας το μυθικό συγκρότημα από την Αγγλία επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο βραδιές που τα τραγούδια κι οι μελωδίες τους θα συνεπάρουν όπως πάντα το μεγάλο κοινό τους. Την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, το μεγάλο αγγλικό συγκρότημα θα βρεθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να μας θυμίσει όλα τα αξεπέραστα κλασικά τραγούδια του.



Ξεκίνησαν το 1967, όταν ο 19χρονος Mick Box σχημάτισε τους Stalkers, που μετεξελίχθηκαν σε Spice με τη συμμετοχή του David Byron. Ο Box δεν ήθελε οι Spice να είναι ακόμα ένα συγκρότημα που παίζει διασκευές κι έτσι προσπάθησαν να δημιούργησαν τα δικά τους τραγούδια για να τους χαμογελάσει η τύχη όταν σε μια συναυλία τους στο Blues Loft club, τούς είδε ο manager Gerry Bron (αργότερα ιδρυτής της Bronze Records, όπου οι Spice σαν Uriah Heep πλέον ηχογράφησαν τα καλύτερα άλμπουμ τους), πίστεψε στο ταλέντο τους και ανέλαβε να τους βγάλει από την αφάνεια. Το 1969, οι Spice άρχισαν να ηχογραφούν στο θρυλικό Lansdowne Studios του Λονδίνου ενώ άλλαξαν το όνομά τους σε Uriah Heep. Όνομα που δανείστηκαν από ένα ήρωα του έργου του Charles Dickens, “David Copperfield” που εκείνη τη χρονιά είχαν συμπληρωθεί 100 χρόνια από το θάνατο του!

Η προσθήκη του οργανίστα/κιθαρίστα και μετέπειτα βασικότατου συνθέτη Ken Hensley (από ένα άλλο συγκρότημα της εποχής, τους Gods) άλλαξε ριζικά τον ήχο τους, για να φτάσουμε στον Ιούνιο του 1970 όταν οι Uriah Heep βλέπουν να κυκλοφορεί το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “…Very ‘Eavy …Very ‘Umble”. Το “Gypsy” που ανοίγει το δίσκο εξελίχθηκε σ’ ένα all time classic για το συγκρότημα με τις κιθάρες να «ξυρίζουν» και τον David Byron να καταθέτει τις απεριόριστες φωνητικές του ικανότητες. Το άλμπουμ έβγαλε άλλα δύο καλά τραγούδια, το “Come Away Melinda”, πρώτη εκτέλεση από τον Harry Belafonte και το “Lucy Blues”. Οι Uriah Heep μόλις είχαν καταθέσει τα διαπιστευτήρια τους, αλλά η κριτικός του αμερικάνικου περιοδικού Rolling Stone, Melissa Mills ξεκίνησε την κριτική της γράφοντας «Αν αυτό το συγκρότημα κάνει επιτυχία, θα αυτοκτονήσω». Η μουσική ιστορία έγραψε το όνομα της στα μαύρα κατάστιχα, ενώ οι Uriah Heep εξακολουθούν έως σήμερα να γεμίζουν τα club σε όποια χώρα κι αν παίζουν! Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του “…Very ‘Eavy …Very ‘Umble”, το συγκρότημα παρουσιάζει το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο “Salisbury”, παίρνοντας το όνομα του από την ομώνυμη περιοχή, όπου έδρευε μια νατοϊκή βάση, εξ ου και το τανκ στο εξώφυλλο. Η μπαλάντα “Lady in Black” ξεπηδάει μέσα από το άλμπουμ και μαζί με το “Gypsy” γίνoνται «ύμνοι» σ’ όλες τις συναυλίες τους. Το συγκρότημα αρχίζει να εμφανίζεται σε μεγάλα clubs και την ίδια χρονιά (1971) κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ τους με τίτλο “Look At Yourself”.Το ομώνυμο κομμάτι με τα καταιγιστικά τύμπανα γράφει ιστορία και το “July Morning” μπαίνει με μιας στη λίστα των ομορφότερων τραγουδιών που ακούσαμε ποτέ. Ένα αθάνατο classic.

Τα εκπληκτικά δισκογραφικά βήματά συνεχίζονται με την κυκλοφορία του μαγευτικού “Demons And Wizards” πρώτο που το εξώφυλλό του επιμελήθηκε ο Roger Dean. Τα τραγούδια “Easy Livin” και “The Wizard” προστίθενται αμέσως στη λίστα με τα κορυφαία τραγούδια τους, ενώ διάχυτη είναι η συνθετική συμβολή του οργανίστα Ken Hensley που με το Hammond δίνει «βάρος» σε όλα τα τραγούδια του. Και στο επόμενο άλμπουμ τους, “The Magician’s Birthday”, ο συνθετικός οίστρος τους είναι στο ζενίθ με το “Sunrise” να στοιχειώνει κάθε fan τους. Αυτή η σημαντική περίοδος τους κλείνει με την κυκλοφορία του “Uriah Heep Live 1973″ που ηχογραφήθηκε στο Birmingham.

Το συγκρότημα σχεδόν κάθε χρόνο περιοδεύει στη Μ. Βρετανία, Αμερική κι Ευρώπη, ενώ τα άλμπουμ του “Sweet Freedom”, “Wonderworld”, “Return To Fantasy” και “High And Mighty” συναγωνίζονται σε ποιοτικές συνθέσεις. Λίγο μετά την κυκλοφορία του “High And Mighty”, το συγκρότημα δέχεται ένα βαρύ πλήγμα καθώς αποχωρεί ο τραγουδιστής David Byron, εθισμένος από το αλκοόλ. Τελικά έφυγε από τη ζωή το 1985 σε ηλικία 38 ετών! Αντικαταστάθηκε από τον άγγλο John Lawton, έως εκεί τη στιγμή τραγουδιστή του γερμανικού συγκροτήματος των Lucifer’s Friend. Με τον Lawton, οι Uriah Heep ηχογράφησαν τρία πολύ καλά άλμπουμ, τα “Firefly”, “Innocent Victim” και “Fallen Angel” με καλύτερο το “Firefly” που περιείχε τη μεγάλη επιτυχία “Sympathy”. Η αποχώρησή του φέρνει πίσω από το μικρόφωνο τον John Sloman με τον οποίον κυκλοφορούν το “Conquest” για να ακολουθήσουν μια σειρά ανακατατάξεις με σημαντικότερη την οριστική φυγή του βασικού συνθέτη όλων των τραγουδιών τους Ken Hensley αλλά κι αυτή του Sloman που αντικαταστάθηκε από τον Peter Goalby (πρώην Trapeze). Στη νέα δεκαετία, οι Uriah Heep κρατούν όλα τα καλά στοιχεία του παρελθόντος (μελωδίες, διπλά φωνητικά) προσθέτοντας βάρος στις κιθάρες. Τα “Abominog”, “Head First” και “Equator” είναι πολύ χαρακτηριστικά άλμπουμ αυτής της περιόδου.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του “Equator” (1985) το συγκρότημα διαλύεται, αλλά ο κιθαρίστας Mick Box δεν το βάζει κάτω. Σε μια συναυλία στο Marquee, βλέπει (κι ακούει) τους Stratus, όπου τον κερδίζει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Καναδός Bernie Shaw. Έτσι το συγκρότημα επαναδραστηριοποιείται και πάλι με τον Lee Kerslake στα τύμπανα και με τους Phil Lanzon πλήκτρα (από τους Sweet) και τον μπασίστα Trevor Bolder (από το συγκρότημα του David Bowie, The Spiders From Mars) και με την καινούργια σύνθεση ξεκινούν τον Δεκέμβριο του 1987 περιοδεία στη Σοβιετική Ένωση, δύο χρόνια πριν την περεστρόικα!

Εμφανίζονται για δέκα συνεχόμενα βράδια στο Ολυμπιακό στάδιο της Μόσχας σε συνολικά περισσότερους από 180.000 θεατές! Οι συναυλίες τους ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν στο άλμπουμ “Live In Moscow” (1988) που ήταν το πρώτο με την καινούργια σύνθεση. Το χειμώνα του 1989 μπαίνουν στο studio και λίγο αργότερα κυκλοφορούν το studio άλμπουμ “Raging Silence” κι η μηχανή των Uriah Heep παίρνει μπροστά Εμφανίζονται στο Reading Festival και κλείνουν εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη. Η δισκογραφία τους ζωντανεύει και μια σειρά καλά άλμπουμ έρχονται να προστεθούν στην ήδη πλούσια δισκογραφία τους με καλύτερο όλων το “Sea Of Light” αλλά και το ακουστικό “Acoustically Driven”. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει δύο αναγκαστικές αλλαγές στη σύνθεσή τους, αφού ο τεχνικός τυμπάνων Russell Gilbrook, αντικατάστησε τον Lee Kerslake που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας κι ο Dave Rimmer πήρε τη θέση του θανόντος Trevor Bolder. Το “Outsider” του 2014 ήταν μία καθόλα αξιοπρεπής κυκλοφορία, ενώ το συγκρότημα αυτή την εποχή κυκλοφορεί το 25ο album με τίτλο “Living The Dream” επιδεικνύοντας μία σπάνια δημιουργικότητα που θα ζήλευαν πολύ άλλοι καλλιτέχνες της γενιάς τους.

Οι Uriah Heep πλέον μετρούν κοντά 50 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο. Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει για πόσο καιρό ακόμα θα ανεβαίνουν στο συναυλικό σανίδι και αναμφισβήτητα είμαστε πολύ τυχεροί έχουμε ακόμα την ευκαιρία να απολαμβάνουμε ζωντανά, από κοντά αυτά τα τόσο σπουδαία συγκρότημα που δυστυχώς σιγα-σιγά αποχωρούν από την ενεργό δράση. Τo ραντεβού με τους Uriah Heep είναι το κάλεσμα ώστε να επισφραγιστεί μία σχέση δεκαετιών και θα είμαστε εκεί ψυχή τε και σώματι.

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου Αθήνα – Fuzz Live Music Club

Τιμή εισιτηρίου: 26€ (περιορισμένη προπώληση) – 28€ (προπώληση) – 30€ (Ταμείο)

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη – Principal Club Theater

Τιμή εισιτηρίου: 25€ (περιορισμένη προπώληση) – 28€ (προπώληση) – 30€ (Ταμείο)

