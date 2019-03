“Meeting point” – Tereza

TEREZA

(σε… meeting με τη Πέννυ Πηττά)

Η αισθαντική Tereza – μία διαχρονική αξία στο τραγούδι! Τη γνωρίσαμε κάπου στα ΄90s να μας τραγουδάει Λάκη Παπαδόπουλο και «το ‘σπασα το κυπελάκι», τη συναντήσαμε στο «Fly me to the moon» κάνοντας μια διασκευή παγκόσμια επιτυχία και στη συνέχεια μια σειρά από διασκευές worldwide…

Σήμερα η Tereza έρχεται με τη νέα της δουλειά «Buzy Woman», σε στίχους και μουσική της ίδιας…

Tereza, καταρχάς σε καλωσορίζουμε στο MusicCorner.gr. Νέο τραγούδι με τίτλο «Buzy Woman». Τι σημαίνει για εσένα «Buzy Woman»; Τι σε οδήγησε σε αυτό το τραγούδι;

Hello Music Corner Friends! Είναι μέσα από την ζωή μου τα λόγια αυτά, επειδή δεν έχω χρόνο ποτέ! My nick name is Buzy Woman…. με έλεγε η μητέρα μου “Buzy Woman” και το έκανα τραγούδι!

I don’t have time for talking I don’t have time for joking,

I don’t have time at all, for nonsense!

I’m a Buzy Woman And I spend my time doing business, unless*

I get a little kiss…

Είναι αυτό που μου συμβαίνει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και πολλές γυναίκες πιστεύω δεν έχουμε χρόνο, ειδικά για μικρότητες! Θέλουμε ουσία και μόνο! Είμαστε πολύ απασχολημένες πια! Το βλέπω στα live, μου το λένε οι ίδιες, είναι για τις δυναμικές γυναίκες! Γι αυτό το έγραψα και με ρυθμό, για να το τραγουδάμε!

Η καθημερινότητα, οι γρήγοροι ρυθμοί, έχουν κάνει τη γυναίκα, μητέρα, εργαζόμενη και καριερίστα ταυτόχρονα. Υπάρχουν διάσημες σύγχρονες «Buzy Woman» που θαυμάζεις;

Οι γυναίκες έχουν καταφέρει πολλά και θα καταφέρουν περισσότερα! Ξέρουμε να κάνουμε πολλά μαζί, σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα! Από τη showbiz αγαπώ την Beyoncé, Ellen Degeneres & Oprah Winfrey μου αρέσει η Michelle Obama αγαπούσα πολύ την Lady Diana.

Αγαπώ όμως και πολλές Ελληνίδες: την Ειρήνη Παπά που αφιέρωσε την ζωή της στην τέχνη της, τη Μελίνα Μερκούρη, τη Maria Callas

Από Film Stars την Brigitte Bardot που αφιέρωσε την ζωή της στα ζώα, την Sharon Stone που μετά από τόσα θέματα υγείας κατάφερε και ξανά μίλησε και στέκεται στα πόδια της, αγαπώ μεγάλες Σταρ του Hollywood, που κράτησαν και έμειναν στην ιστορία όπως h Bette Davis.

Σε ένα ταξίδι μου στο Παρίσι σε μικρή ηλικία, ανακάλυψα και λάτρεψα την Edith Piaf. Όταν είδα την μοναδική Tina Turner live, είπα δεν συγκρίνεται!

Λατρεύω την Judy Garland, την Ella Fitzgerald, την Billie Holiday, τη Liza Minelli, τη Nina Simone.

Η Etta James που είναι όλο συναίσθημα, η αγαπημένη μου Αλέκα Κανελλίδου που είναι η μεγαλύτερη φωνή ever, αλλά και η αγαπημένη σε όλους Χαρούλα Αλέξιου…

«Fly me to the moon» είναι το πρώτο CD που έβγαλε Έλληνας καλλιτέχνης με παγκόσμια εμβέλεια. Μίλησε μας για το πως προέκυψε αυτή η δουλειά.

Από μικρή τραγουδούσα jazz standards… Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω ζήσει στην Νέα Υόρκη. Μεγαλώνοντας ταξιδέψαμε σε όλη την Αμερική. Όταν έμεινα κάποια χρόνια στην Νέα Ορλεάνη, σε μικρή ηλικία, μελετούσα πάντα old school jazz, blues, soul, έτσι άρχισα να βρίσκω έναν ήχο στην φωνή μου, ήθελα να τραγουδάω αγαπημένες μαύρες φωνές Etta James, Billie Holiday, Chaka Khan, Sade… Όταν ήρθα πια στην Ελλάδα τραγουδούσα ξένα και όταν υπέγραψα με τη Minos-Emi είπαμε να κάνουμε τραγούδια ελληνικά. Στα live μου όμως, τραγουδούσα πάντα ξένα κομμάτια. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πάντα ως όνειρο να δισκογραφήσω ξένα κομμάτια και έτσι όταν μου έγινε η πρόταση από την Planetworks, φυσικά είπα ναι!

Ήταν μια μαγική στιγμή το cd “Fly Me To The Moon”. Σε μια συνάντηση μου με την Νάνα Μούσχουρη μου είπε να το τολμήσω να αφήσω τα ελληνικά τραγούδια για λίγο, με το σκεπτικό για κάτι πιο μεγάλο. Κάνοντας το “Fly me to the moon” χρειάστηκε υπομονή και επιμονή και πολύ πίστη όπως και τώρα, το “Buzy Woman” είναι ιδιαίτερο, δυναμικό, μόλις το ακούσεις θες να σηκωθείς να τραγουδήσεις!

Τα τραγούδια θέλουμε να ταξιδεύουν τον κόσμο, έτσι τότε ήταν και το σωστό timing για το “Fly Me To The Moon”, μια πρόταση που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο και τώρα ακούγεται παντού ως Classic Hit. Πραγματικά με πήγε στο φεγγάρι και …λέω να μείνω εκεί! Κάθε άνοιξη και καλοκαίρι μάλιστα, τείνουν πια να γίνουν θεσμός, βραδιές με Full Moon, συναυλίες με πανσέληνο σε υπέροχα σημεία, δίπλα στη θάλασσα…

Η επιτυχία είναι τελικά θέμα τύχης, σκληρής δουλειάς ή μάρκετινγκ;

Πολλά μαζί. Πρέπει κατ’ αρχήν να έχεις ένα καλό τραγούδι, μετά είναι θέμα timing, αποφασιστικότητας από την εταιρεία σου και πίστης από τον καλλιτέχνη, να το θέλεις πολύ και να είναι αυτό που θέλει και ο κόσμος. Συνήθως όταν κανείς κάτι με αλήθεια και σε εκφράζει, ο κόσμος είναι δίπλα σου… Σήμερα βέβαια τα Social Media βοηθούν πολύ στη γρήγορη εξάπλωση της φήμης ενός τραγουδιού, όμως και πάλι θέλει το χρόνο του για να πεις ότι ένα τραγούδι έγινε επιτυχία…

«Κυπελλάκι», το τραγούδι επιτυχία των 90΄s που είναι γνωστό ακόμα και σήμερα. Μίλησε μας για εκείνη την δεκαετία και το τραγούδι έτσι όπως το βίωσες τότε.

Ήταν ένα τραγούδι από το πρώτο μου δίσκο “Οπωσδήποτε” που έκανα με τη Minos-Emi, σε στίχους Κυριάκου Ντουμού και μουσική του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ! Μοναδική στιγμή κι αυτή! Διαχρονικό και αγαπημένο το “Κυπελλάκι”, μου δίνει χαρά να ακούω ότι είναι μέσα στα αγαπημένα τραγούδια του κόσμου ακόμα και σήμερα, ακόμη και σε παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε! Μου θυμίζει εποχές αξέχαστες, δεν τολμούσα να περπατήσω στο δρόμο, ούτε να πλησιάσω σχολείο! Ήταν αγνές εποχές με πολύ αγάπη. Αυτό ωστόσο γίνεται και σήμερα, σε συναυλίες, ίσως επειδή έλειψα πολλά χρόνια, με αγκαλιάζουν όλοι, ο κόσμος δείχνει πολύ την αγάπη του! Και τους ευχαριστώ!

Γνωρίζουμε ότι η μητέρα σου είναι η τραγουδίστρια, στιχουργός και συνθέτης Καίτη Μπόνη που έκανε καριέρα τη δεκαετία του ΄70 και του ΄80. Πως επηρέασε την απόφαση σου να ασχοληθείς με το τραγούδι και τη μετέπειτα μουσική σου πορεία η οικογένεια σου;

Ήταν είναι και θα είναι, το Α και το Ω στην ζωή μου. Αρχικά όταν ήθελε ο πατέρας μου να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες, είχα τη μητέρα μου support, γιατί ήθελα να κάνω μουσικό θέατρο και τραγούδι, και έτσι όλα πήραν το δρόμο τους. Μέσα σε λίγο καιρό ήρθα στην Ελλάδα και κάναμε το πρώτο LP δίσκο τότε με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Η μητέρα μου ήταν γυναίκα με πείσμα, χιούμορ, απίστευτη ψυχή και εξαιρετική τραγουδίστρια. Μου έχει γράψει πολλά τραγούδια, το “Άκουσε με” το “Οπωσδήποτε” και άλλα… Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μου είπε θα τραγουδάς πάντα και θα είσαι κοντά στον κόσμο που σε αγαπάει και αυτό ακριβώς κάνω.

Έχεις ζήσει στην Αμερική αλλά έχεις γνωρίσει και τη ζωή στην Ελλάδα. Που ανήκει η καρδιά της Τερέζας;

Και στις δυο χώρες… Την Ελλάδα την αγαπώ και δεν την αλλάζω με τίποτα, απλά είμαι αμερικανίδα στη νοοτροπία και στη συμπεριφορά, έτσι σκέφτομαι γιατί έτσι μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί τραγούδησα και εκεί έζησα από παιδί…

H Ελληνική κοινωνία αλλά και η οικονομία βιώνει δύσκολα γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Πόσο αισιόδοξη είσαι για το μέλλον;

Είναι θέμα ξεκαθαρίσματος από το παλιό στο καινούργιο, χρειάζονται άνθρωποι που να αγαπούν την Ελλάδα πραγματικά, να στηρίξουν τη κοινωνία και να κυβερνήσουν για το καλό του κόσμου, για μια λαμπερή Ελλάδα! Ο πολιτισμός, η παιδεία και η υγεία, είναι τα πάντα! Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι το πιο φωτεινό μέρος στον κόσμο. Πιστεύω στης επόμενες γενιές, τα καλύτερα έρχονται, αρκεί να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να ακούμε τον συνάνθρωπο μας, να έχουμε κατανόηση, να μην κρίνουμε μόνο, να είμαστε πιο αληθινοί, πιο δοτικοί, να μην φοβάται ο κόσμος να αγαπήσει και να το λέει… Τα υπόλοιπα έρχονται με υγεία και πίστη αλλά αν δεν έχεις σωστά κριτήρια μην περιμένεις από τους άλλους, γίνε εσύ ο ίδιος καλύτερος. Και πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές στην ζωή, μη νομίζεις ότι όλα εδώ θα μείνουν. Σκέφτομαι, πότε άραγε θα καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να σταματήσει να κάνει τα λεφτά του σπίτια και να αρχίσει να ζει τη ζωή του, με ταξίδια.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι που αγαπάς ιδιαίτερα και θα ήθελες να το είχες πρωτοτραγουδήσει εσύ;

Πολλά! Και όταν τα διασκευάζω, έτσι τα αντιμετωπίζω σαν καινούργια. Μαζί με τον συνεργάτη μου Άρη Αντωνιάδη από τη Νέα Υόρκη, εξαιρετικός μαέστρος, ετοιμάζουμε πολλά. Μαζί λέμε για τραγούδια που αγαπώ πάντα όπως: “I ’m all out of love”, “Historia de un amor”, “No ordinary love”, “Μινόρε της αυγής”, “Σ´ αγαπώ γιατί είσαι ωραία”, “Caruso”, “Blue Moon”… Αγαπώ επίσης τo “Starting Over του John Lennon και αλλά πολλά…

Όνειρα κάνουμε όλοι. Πως θα ήθελες να είναι η Tereza σε 15 χρόνια;

Με Υγεία! Να είμαι κοντά στον κόσμο, να προσφέρω στον πολιτισμό και να γίνονται πρωτοποριακά μουσικά γεγονότα και πολλά όμορφα τραγούδια. Να διδάσκω και να κάνω ραδιόφωνο όπως πάντα. Να είμαι με χαμόγελο, να τραγουδάω στις συναυλίες μου σε όλο τον κόσμο, να γράφω τραγούδια, να ζω δίπλα στην θάλασσα, να έχω ένα μικρό όμορφο χώρο δικό μου με φίλους, να θυμόμαστε τα παλιά και να ζούμε την κάθε στιγμή όπως είναι η ζωή του καλλιτέχνη, με μουσική, ταξίδια, υγεία, αγάπη και έμπνευση!

