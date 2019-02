Νάταλι Θάνου – “All Again”

Με το αεράκι από τη Δύση και αρώματα Ανατολής, αρχίζει το νέο μουσικό ταξίδι της Natali Thanou!

«All Again» στα Αγγλικά και «Δεν έχουμε χωρίσει» στα Ελληνικά, σε μουσική Βίκτωρα Πολυδώρου

στίχους Μιχάλη Κεχαγιά και Εύας Κυρογλάνη αντίστοιχα, δύο συναρπαστικά singles

με το μαγικό άγγιγμα του DJ Pantelis που απογειώνει την Ethnic Dance παραγωγή.

Η Natali με την δυναμική και αισθησιακή ερμηνεία της παντρεύει δύο κόσμους και μας ταξιδεύει σε νέα μουσικά μονοπάτια όπου το ουσάκ παντρεύεται με το Beat κάτω από τους ήχους του Ούτι και του Ney.

Αφήστε το ρυθμό, τη μελωδία και την αισθαντική Natali να γίνουν η οπτασία σας…

ALL AGAIN

There is nothing there for me to see

My heart is dazed and broken

I have nothing left to give

Words are left unspoken

With every beat of my heart

I am calling out your name

No matter how hard i try

The end will be the same

But if i had to live it twice,

I would do it all again

My heart is sour and cold as ice,

i am ready now to face my fate

But if i had to live it twice,

I would do it all again

I gave it all i would sacrifice,

for all the pain that you create.

Deserted Memories and dreams

Are hiding in the Shadows

I am out of sight but i can reach

The lighting of your arrows

Ι run so that i cannot be hurt

The streets are cold and silent

Love should be seen and not heard

When tears are falling violent

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣΕΙ

Από την πρώτη τη στιγμή

Που έφυγες μακριά μου

Έχασα γη και ουρανό

Και ζω τη μοναξιά μου

Με όση έχω δύναμη

Το όνομά σου λέω

μα η φωνή μου χάνεται

κι εγώ δεν αναπνέω

Αχ και να ‘ρχοσουν μια φορά

Να μάθεις τι περνάω

Πως δεν αντέχω να πονώ

Και όπου βρω ξεσπάω

Ούτε λεπτό καρδούλα μου

Δεν το ‘χω συνηθίσει

Κι είναι στιγμές που νιώθω πως

Δεν έχουμε χωρίσει

Από την πρώτη τη στιγμή

Που μου ‘πες το αντίο

Γέμισε πάγο η καρδιά

Και τρέμει απ’ το κρύο

Δεν μένει τίποτα να δω

Κάτι να επιθυμήσω

Όλα τα πήρες φεύγοντας

Και τώρα πώς θα ζήσω