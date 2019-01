Ο Nick Waterhouse live στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

O Nick Waterhouse επιστρέφει στη χώρα μας για τις δύο μεγαλύτερες συναυλίες του! Το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα) και την Κυριακή 31 στο Fix Factory of Sound (Θεσσαλονίκη), θα ζήσουμε δύο βραδιές απόλυτης διασκέδασης και ασταμάτητου χορού.

Ο 33χρονος αγαπημένος μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και ερμηνευτής από την Καλιφόρνια ξαναφέρνει στη χώρα μας τη δική του cool μίξη από rhythm & blues / rock ‘n’ roll / soul-pop και jazz-pop που, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη vintage αισθητική που χαρακτηρίζει τα πάντα στη μουσική και την εμφάνισή του, θα μας αιχμαλωτίσει παρασύροντάς μας σε ένα ξέφρενο party / αληθινό ταξίδι στα 50s και 60s, στην εποχή που ξεκίνησαν όλα!

Με κάθε νέα του δουλειά να τον ανεβάζει ένα σκαλί πιο πάνω (“Time’s All Gone” / 2012, “Holly” / 2014, “Never Twice” / 2016) ο Αμερικανός καλλιτέχνης μόλις ανακοίνωσε τον 4ο δίσκο με τίτλο το όνομα του και ημερομηνία κυκλοφορίας την 8η Μαρτίου. Τα 11 νέα τραγούδια είναι η βαθιά αντανάκλαση του πολιτιστικού και συναισθηματικού περιβάλλοντος που τον έκανε αυτό που είναι σήμερα. Πάθη και επιρροές, αγάπη και θυμός, με παραγωγό τον περιζήτητο Paul Butler (συνεργάτης, μεταξύ άλλων, του Michael Kiwanuka) και εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο Ricky Washington, πατέρας του διάσημου Kamasi Washington.

Στις επερχόμενες συναυλίες του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο υλικό, μαζί με όλα εκείνα τα τραγούδια που τον έκαναν γνωστό και τόσο αγαπητό τα τελευταία χρόνια, όπως το μαγικό “Katchi” – που δικαίως συνεχίζει να κυριαρχεί, μετά και τη φρέσκια χορευτική πινελιά των Ofenbach – το “Some Place”, το “I Can Only Give You Everything”, το “Don’t You Forget It”, το “Indian Love Call”, το “Say I Wanna Know”, το “Ain’t There Something That Money Can Buy”, το “Dead Room”, το “This Is A Game”, το “The Old Place”, το “L.A. Turnaround”, το “Straight Love Affair” και πολλά ακόμα!

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Nick μικρός είχε τους δικούς του μουσικούς ήρωες αλλά τελικά κατάφερε να μην μοιάζει – ολοκληρωτικά – σε κανέναν, παρά μόνο στον εαυτό του. Ισορροπεί σε μια νοσταλγική διαχρονικότητα μαζί ένα άμεσο συναίσθημα χαράς και ευδαιμονίας. Ταυτόχρονα, θυμίζει τον αξέχαστο Buddy Holly, όχι μόνο φυσιογνωμικά αλλά, κυρίως, στην ικανότητα να μεταφέρουν ένα βαθύ ανθρώπινο συναίσθημα, ενώ την ίδια στιγμή η μουσική είναι παιχνιδιάρικη και ανεβαστική. Σαν να ξαναζείς την εφηβεία σου, ξανά και ξανά.

Ακαταμάχητος και τελειομανής, ο Nick και η φοβερή μπάντα του έχουν ήδη τελειοποιήσει, μέσα από αμέτρητα live, τον ήχο και την σκηνική τους παρουσία, δημιουργώντας ίσως την τέλεια χρονομηχανή που σε γυρίζει στις καλύτερες εποχές της μουσικής, κρατώντας παράλληλα μία θαυματουργή ισορροπία με το σήμερα, και κάνοντας πλέον κάθε συναυλία του ένα γεγονός που κανείς δεν θέλει να χάσει.

Ετοιμαστείτε για δυο σπουδαίες βραδιές, στις οποίες οφείλεις να αρπάξεις τον διπλανό ή τη διπλανή σου και να… ρίξετε μια στροφή!”She give me Katchi, All night long”.

Τιμές εισιτηρίων:

Αθήνα / η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 11/1, στις 10:00, προς στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.

Θεσσαλονίκη / η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 11/1, στις 10:00, προς στα 18 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 20 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 23 ευρώ.

Διάθεση: Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.fuzzclub.gr/event/nick-waterhouse www.fixfactoryofsound.gr/event/nick-waterhouse

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Σάββατο 30 Μαρτίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 2103450817)

Κυριακή 31 Μαρτίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310500670 & 2310504014).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.