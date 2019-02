Ο Waldeck ετοιμάζει ένα κεφάτο ηλεκτρονικο live, στο Fuzz…

O Waldeck έρχεται στην Αθήνα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, στο Fuzz Live Music Club, για μία βραδιά γεμάτη swing & downtempo ρυθμούς, κέφι και χορό!

Ο Αυστριακός μουσικός, συνθέτης και παραγωγός δεν δίστασε να εγκαταλείψει μια επιτυχημένη δικηγορική καριέρα για χάρη της μουσικής και τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο της νέας ηλεκτρονικής σκηνής της χώρας του, μαζί βέβαια με τον Parov Stelar.

Η μουσική του είναι μια «εγκεφαλική» downtempo electronica, με ξεκάθαρα jazz και blues στοιχεία, ένα πλούσιο κολλάζ από swing ήχους από τα μακρινά ‘20s και ‘30s, κινηματογραφικά «τοπία», αλλά και ήχους trip-hop, funk, dub και tango. Ο ίδιος θεωρεί πως η μουσική εκείνης της εποχής προσφέρει την απόλυτη ψυχαγωγία, γι’ αυτό και επιδιώκει να την επανασυστήσει στον 21ο αιώνα και όχι απλά να την αντιγράψει.

Η μεγάλη επιτυχία δίσκων όπως το “Ballroom Stories” του 2007, με τραγούδια όπως τα “Memories”, “Addicted”, “So Black & Blue”, “Get Up… Carmen” και “Make my Day” που αγαπήθηκαν και στη χώρα μας, έως και το περσινό “Atlantic Ballroom”, με highlights τα υπέροχα “Never Let You Go”, “Rough Landing”, “Freedom” και “Keep The Fire Burning”, αποδεικνύει το πόσο σωστά στηρίζει αυτή την επιλογή του! Στον τελευταίο δίσκο του, ανακάλυψε μία ακόμα εξαιρετική και αισθησιακή φωνή, εκείνη της Patricia Ferrara.

«Δεν θεωρώ απόλυτα τον εαυτό μου ως μουσικό της electronica, όχι πια. Εξακολουθώ να επηρεάζομαι από τον αμιγώς ηλεκτρονικό ήχο. Η μουσική του τελευταίου δίσκου μου, ωστόσο, έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, όπως οι Henry Mancini, Lalo Schiffrin και John Barry, παρά με τους Kruder & Dorfmeister», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Ετοιμαστείτε για μια απόλυτα διασκεδαστική βραδιά, από αυτές που κανείς πλέον δεν θέλει –και δεν πρέπει– να χάσει.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Τηλ. 210 3450817

Η προπώληση ξεκινά στα 16 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 18 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 20 ευρώ.

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr, fuzzclub.gr

Φυσικά σημεία: καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)