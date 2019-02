Οι Jethro Tull θα γιορτάσουν τα 50 τους χρόνια με μια καλοκαιρινή εμφάνιση κάτω απ’ την Ακρόπολη!

Μετά την ιστορική sold out συναυλία του 2003 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η οποία ήταν και η πρώτη για ροκ συγκρότημα σε αυτόν τον επιβλητικό χώρο του παγκόσμιου πολιτισμού, οι Jethro Tull επιστρέφουν κάτω από την Ακρόπολη, για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τα 50 τους χρόνια!

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, το θρυλικό συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη, όπως εκείνη 16 χρόνια πριν…

Έχοντας διαγράψει ξεχωριστή πορεία στη rock μουσική, καθοδηγούμενοι από τη μουσική ευφυία του πολυτάλαντου Ian Anderson, οι Jethro Tull είναι ένα συγκρότημα που έχει επηρεάσει όσο λίγα τον χώρο του σκληρού ήχου.

Από blues και hard rock σε progressive φόρμες, art rock, εκκεντρικές κυκλοφορίες και εμφανίσεις, πολύπλοκες συνθέσεις με τη χρήση οργάνων όπως το φλάουτο, η βρετανική μπάντα από το Λούτον δίκαια συγκαταλέγεται στη λίστα με τα σημαντικότερα σχήματα της rock μουσικής.

Οι πρώτοι τους πέντε δίσκοι “This Was”, “Stand Up”, “Benefit”, “Aqualung” και “Thick As A Brick” (ιδιαίτερα οι τρεις τελευταίοι), από το 1968 έως το 1972, αλλά και τραγούδια-ύμνοι όπως τα “Locomotive Breath” και “Too Old To Rock ‘n’ Roll: Too Young To Die”, έφεραν τους Jethro Tull στην κορυφή, καθιστώντας τους ένα από τα πιο επιτυχημένα και εκκεντρικά μουσικά συγκροτήματα της prog rock.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, το ελληνικό κοινό θα έχει, πιθανότατα, μία τελευταία ευκαιρία να τους απολαύσει ζωντανά, στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού!

Σάββατο 15 Ιουνίου

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της προπώλησης και τις τιμές των εισιτηρίων θα ακολουθήσουν σύντομα σε νέο δελτίο τύπου!