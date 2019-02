“In-Between”, η τρίτη δισκογραφική δουλειά των Sediment Bruise κυκλοφορεί…

Το ‘In-Between’ είναι η τρίτη δισκογραφική δουλειά των Sediment Bruise. Δυόμιση χρόνια μετά την κυκλόφορία του ‘A New Disease’, σε παραγωγή Clive Martin (έχει συνεργαστεί με Queen, Visage, Marc &

The Mambas, Hunters & Collectors, Echobelly, Reef, Puressence, Stereophonics, Les Negreses Vertes,

Youssou N’Dour, Gipsy Kings κ.α.), οι Sediment Bruise αποφάσισαν από κοινού με τον Βρετανό παραγωγό να συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, προϊόν της οποίας είναι το ‘In-Between’.

Clive Martin και Sediment Bruise κατάφεραν να αγγίξουν υψηλά επίπεδα μουσικής δημιουργίας, δίνοντας αυτή την φορά μεγαλύτερη έμφαση στην λεπτομέρεια, αφήνοντας τις ιδιαιτέρως ονειρικές –σχεδόν κινηματογραφικές- συνθέσεις τους να τους οδηγήσουν αβίαστα στην καλλιτεχνική ολοκλήρωση. Τα 9 tracks του ‘In-Between’, χαρακτηρίζονται από έντονο συναίσθημα και εκλεπτισμένη μουσική αντίληψη, δίχως παράλληλα να υστερούν σε δύναμη, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς το ευρύ φάσμα των μουσικών επιρροών του συγκροτήματος όπως οι Radiohead, Deus, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai, Archive και Arcade Fire.

Το ‘In-Between’ κυκλοφορεί από την Ikaros Records σε LP & Download.

TRACKLIST

SIDE A

1. Birth

2. State of Mind

3. Mirror

4. The Shore

SIDE B

5. No Bonds Between Us

6. Emergency Response

7. Delinquency

8. Parasites

9. Flying Low