Το κορυφαίο σχήμα Lord of the Dance σε… Επικίνδυνα Παιχνίδια, το καλοκαίρι στην Αθήνα!

Το Lord of the Dance, που έχει αποθεωθεί από 80 εκατομμύρια θεατές σε 100 χώρες του κόσμου και έφερε την επανάσταση στον παραδοσιακό Ιρλανδικό χορό, έρχεται για μια και μοναδική παράσταση στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, την Τετάρτη 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της νέας δημιουργίας του Michael Flatley, “Dangerous Games”.

Σαράντα δεξιοτέχνες κορυφαίοι χορευτές με την δυναμική τους κίνηση ξεσηκώνουν τους θεατές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάθος και απόλυτος συγχρονισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της συναρπαστικής αυτής παράστασης, που εκσφενδόνισε τον Ιρλανδικό χορό ως παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα καθηλωτικό μείγμα παραδοσιακής και μοντέρνας Κέλτικης μουσικής και χορού.

Το Lord of the Dance έκανε πρεμιέρα στο Δουβλίνο το 1996 και γνώρισε αμέσως την παγκόσμια αναγνώριση. Μάλιστα, έσπασε το ρεκόρ παραστάσεων στη Wembley Arena του Λονδίνου με το απόλυτο sold out σε συνολικά 21 παραστάσεις! Είναι ένα ρεκόρ που παραμένει άπιαστο μέχρι σήμερα!

Το 2014 ο Michael Flatley μεταμόρφωσε την παράσταση σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, που δεν έχει υπάρξει όμοιό του. To “Lord of the Dance: Dangerous Games”, με τη μουσική του Gerard Fahy, έκανε πρεμιέρα στο εμβληματικό Palladium του Λονδίνου, σηματοδοτώντας την 20η επέτειο από το διεθνές ντεμπούτο του Michael Flatley, ως χορευτή και δημιουργού του Riverdance. Συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο West End, το Broadway, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, και το Μεξικό.

Το “Lord of the Dance: Dangerous Games” χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη τεχνολογία με ένα τεράστιο videowall σαν background, με απίστευτα σπέσιαλ φωτιστικά και θεατρικά εφέ, χορευτές – ρομπότ και πρωταθλητές ακροβάτες.

Η παράσταση, στον πέμπτο χρόνο της παγκόσμιας περιοδείας της, εξακολουθεί να συναρπάζει τα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας μοναδικά τον χορό με τη μουσική και παντρεύοντας το «σύγχρονο» με το «κλασικό», σε ένα υπερθέαμα που αναδεικνύει το αξεπέραστο ταλέντο του πολυμελούς θιάσου.

Μια πραγματικά ασύλληπτη εμπειρία, που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η πολυπλοκότητα της τεχνικής των ποδιών, ο δυναμισμός του σώματος από τη μέση και κάτω, τα στοιχεία του μπαλέτου, της τζαζ και της ιρλανδικής μουσικής αποτελούν ένα συγκλονιστικό σύνολο. –The Telegraph

[…] Μοναδική ακρίβεια και συγχρονισμός των ποδιών […] Κάθε κίνηση του πέλματος, κάθε χτύπημα και κάθε πέταγμα των ποδιών είναι σε απόλυτη αρμονία με τη μουσική. –On-Magazine, UK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ο Michael Flatley είναι ο χορευτής με τα πιο γρήγορα πόδια του κόσμου. Έχει σπάσει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, το1989 και το 1998, με 35 χτυπήματα το δευτερόλεπτο!

Το 1998 το L.O.T.D. κατέκτησε το Λονδίνο. Παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες στο Coliseum Theatre εξαντλώντας κάθε εισιτήριο.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις Video&DVDτου συγκροτήματος, υπερβαίνουν τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα.

Στην Αυστραλία διατέθηκαν 250.000 εισιτήρια σε λιγότερο από δέκα ημέρες!

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το video της παράστασης βρέθηκε στο Νο 1 των χριστουγεννιάτικων αγορών, με πωλήσεις που το κατέστησαν δώδεκα φορές πλατινένιο!

Το show ανέβηκε το Μάρτιο του 1997 στο φημισμένο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης δίνοντας 13 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Τον Απρίλιο του 1997 οι χορευτές του Michael Flatley έκαναν μια συγκλονιστική εμφάνιση στην 71η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ, την οποία παρακολουθούσαν 2,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο Λας Βέγκας οι εμφανίσεις τους στο ξενοδοχείο “New York New York” κράτησαν τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το είδαν 3 εκατομμύρια θεατές.

Εδώ και μια εικοσαετία θεωρείται ως το πλέον προσοδοφόρο καλλιτεχνικό υπερθέαμα σε διαρκή περιοδεία, αποκομίζοντας εισπράξεις άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Σε κάθε show χρησιμοποιούνται περισσότερα από εκατό χιλιόμετρα καλωδίων, ενώ το βάρος του εξοπλισμού που κρέμεται από την οροφή, για τις σκηνικές ανάγκες του show, υπερβαίνει τους 20 τόνους χάλυβα.

Μαζί με το θίασο περιοδεύουν μόνιμα 35 τεχνικοί εγκατάστασης και 20 ειδικοί, οι οποίοι επιβλέπουν τα σκηνικά, τα κοστούμια, τους φωτισμούς και τον ήχο των παραστάσεων. Ταυτόχρονα επιστρατεύονται 30 εγχώριοι τεχνικοί για το στήσιμο των σκηνικών στο εκάστοτε στάδιο ή θέατρο.

Το Lord of the Dance ήρθε στην Αθήνα, στο Θέατρο Badminton, τον Ιούνιο του 2007 για 10 sold out παραστάσεις αφήνοντας έκθαμβους 24 χιλιάδες θεατές! Η πρώτη φορά που το συγκρότημα ήρθε στην Ελλάδα, ήταν τον Ιούλιο του 2004, για 3 sold out παραστάσεις στον Λυκαβηττό. Η πρώτη από αυτές συνέπεσε με τον ημιτελικό του Euro 2004, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία. Οι χορευτές του συγκροτήματος, στο τέλος της παράστασης, εμφανίστηκαν στην σκηνή με τις φανέλες τις Εθνικής Ελλάδος, για να πανηγυρίσουν το ελληνικό γκολ!

Διοργάνωση: Prime Entertainment

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ώρα 21:00

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Εισιτήρια: τηλ. 211 8005141

Τιμές εισιτηρίων

Α’ ΖΩΝΗ: 50 €

Β’ ΖΩΝΗ: 40 €

Γ’ ΖΩΝΗ: 30 €

Δ’ ΖΩΝΗ: 20 € (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ: 15 €)

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 65 €

Προπώληση: viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων viva