Ο νεαρός μουσικός Twmmy κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Illusions».

Στο άλμπουμ περιέχονται τα τραγούδια Never Before, Mine και Tell Me που την περσινή χρονιά σημείωσαν επιτυχία μπαίνοντας στο επίσημο Top-50 της IFPI Digital Singles Chart της Ελλάδας και επίσης ανεβαίνοντας στην 1η θέση του εβδομαδιαίου iTunes Singles Chart της Χώρας μας.

Ένα άλμπουμ έντονα συναισθηματικό που αποτελείται από 7 tracks συνολικής διάρκειας 20 περίπου λεπτών. Την παραγωγή του άλμπουμ την επιμελήθηκε ο μόνιμος συνεργάτης του, Κώστας Γκοτοσίδης.

Tracklisting Album

Intro

Mine

Tell Me

Never Before

Life Isn’t Easy

Tell Me (Original Version)

Mine (Original Version)

Να σημειώσουμε πως στις 28 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί η deluxe version του άλμπουμ όπου περιλαμβάνεται το πρόσφατο τραγούδι του, το Enough, το οποίο και αυτό ανέβηκε στο Top-50 της IFPI Digital Singles Chart.