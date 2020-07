Από την Τρίτη, 28 Ιουλίου έως και την Κυριακή, 2 Αυγούστου το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020 φιλοξενεί το 6ο Our Festival: 6 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο αλλά και απόλυτη ασφάλεια, καθώς τηρούνται όλες προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού!

Ειδικότερα ως προς τη Μουσική, το Our Festival 6 παρουσιάζει τις εξής εκδηλώσεις:

Τρίτη, 28 Ιουλίου και ώρα 19:00 |Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά | Marakaibo Percussion | Εργαστήριο για παιδιά 7-12 ετών

*Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Ένα βιωματικό εργαστήρι μουσικής με κεντρικούς θεματικούς άξονες το ρυθμό στη μουσική, την ομαδικότητα, την ανακύκλωση υλικών και τη δημιουργικότητα. Οι Marakaibo Percussion έρχονται από τη χώρα Μαράκα! Στις βαλίτσες τους έχουν πολλές πολλές μαράκες! Τι είναι όμως οι μαράκες; Τι κάνουν οι Marakaibo με τις μαράκες; Από τι υλικά τις φτιάχνουν; Μικροί και μεγάλοι ελάτε να γνωρίσετε τα μυστικά της ανακυκλώσιμης μουσικής με αποκορύφωμα μια μικρή γιορτή μαρακο-μουσικής μαζί με τους Marakaibo!

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε δύο ομάδες των 10 παιδιών (Α’ ομάδα 19:00 – 19:40, Β’ ομάδα 19:50 – 20:30) και είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής- έως 23/7- στο 6947900371.

Συντελεστές: Νίκος Βαρελάς, Στέφανος Εφρεμίδης, Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου.

Διάρκεια: 90’

Τετάρτη, 29 Ιουλίου και ώρα 21:30 | Paul Goodman – Αλέξης Νόνης | Weaving Worlds

Παράσταση οργανικής μουσικής με σύγχρονες συνθέσεις του Paul Goodman καθώς και ήχους της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων κ.α.

Η φωνή της Κρητικής λύρας συναντάει το Τούρκικο σάζι για να μας συνοδεύσουν σε ποικίλα ρυθμικά μονοπάτια φτάνοντας σε ένα πρωτότυπο μουσικό άκουσμα. Ο Paul Goodman στο σάζι και τη λύρα, με τη συνοδεία του Αλέξη Νόνη στα κρουστά,

παρουσιάζει προσωπικές του συνθέσεις που συνδυάζουν τους ήχους των παλιών τρόπων και οργάνων, εκφέροντας ένα σύγχρονο άκουσμα οργανικής μουσικής.

Συντελεστές: Paul Goodman (λύρα, σάζι) – Αλέξης Νόνης (κρουστά)

Διάρκεια: 45′

Τετάρτη, 29 Ιουλίου και ώρα 22:30 | Chrysoula K. & Púrpura |

Μουσικές του Κόσμου… Δύση και Ανατολή…

Το συγκρότημα Chrysoula K. & Púrpura παρουσιάζει υλικό από την πολύμορφη δισκογραφία της Χρυσούλας Κεχαγιόγλου που περιλαμβάνει τραγούδια κέλτικα, ρεμπέτικα, παραδοσιακά ελληνικά ή άλλων χωρών, σε ένα πρόγραμμα που κινείται από τις ακτές της Αττικής, μέχρι την Αργεντινή και το Αζερμπαϊτζάν.

Συντελεστές: Χρυσούλα Κεχαγιόγλου (φωνή), Έφη Ζαϊτίδου (κανονάκι, φωνή), Μαρία Πλουμή (λαούτο, φωνή), Σοφία Σερέφογλου (φλάουτο), Έλσα Παπέλη (βιολοντσέλο)

Διάρκεια: 50’

Πέμπτη, 30 Ιουλίου και ώρα 21:30 | Jazz performance | Alone Together Trio

Οι Alone Together Trio είναι ένα jazz trio που μεταφέρει στις συναυλίες του την ατμόσφαιρα της αμερικάνικης κλασσικής Jazz σκηνής και του κλασσικού Jazz ρεπερτορίου, ενώ παράλληλα, μέσω των δικών του συνθέσεων, επικοινωνεί την ιδιαίτερη μουσική γλώσσα του, η οποία φέρει επιρροές και από άλλα είδη μουσικής. Στα τέσσερα σχεδόν χρόνια της ύπαρξής τους, οι Alone Together Trio ανά τακτά διαστήματα παρουσιάζουν σε φίλους της Jazz μουσικής τον δικό τους τρόπο προσέγγισης του κλασσικού Jazz ρεπερτορίου καθώς και δικές τους συνθέσεις τις οποίες ενορχηστρώνουν με την ίδια Jazz οπτική.

Συντελεστές:

Πέτρος Ζορμπάς (κιθάρα), Θοδωρής Μαραϊδώνης (κοντραμπάσο) και Ευαγγελία Σταύρου (τύμπανα)

Διάρκεια: 50′

Πέμπτη, 30 Ιουλίου και ώρα 22:30 | The Soul Peanuts Live | The Soul Peanuts

Οι The Soul Peanuts είναι ένα soul-funk organ trio με κιθάρα που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2018. Παίζουν κυρίως πρωτότυπες συνθέσεις και ο ήχος τους κυμαίνεται κυρίως ανάμεσα σε Boogaloo και 60’s RnB & jazz-funk συνθέσεις κλασικών organ σχημάτων (όπως Dr. Lonnie Smith, Jimmy Smith, κ.α). Έχουν εμφανιστεί σε πολλές σκηνές και χώρους εντός και εκτός Αθήνας, συνεργαζόμενοι με πολλά σημαντικά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής! Ετοιμαστείτε για μια ξέφρενη βραδιά αφιερωμένη στην Soul-Funk!

Συντελεστές: Ραφαήλ Μελετέας (organ), Έρικ Παναγόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα), Γιώργος Κωνσταντίνου (ηλεκτρικό μπάσσο), Βίκτωρας Φιλιπποπολίτης (άλτο σαξόφωνο), Κώστας Σαπούνης (τρομπέτα), Γιάννης Παπαδούλης (τύμπανα)

Διάρκεια: 50’

Κυριακή, 2 Αυγούστου και ώρα 22:00 | Live music | Desert Monks

Δημιουργήθηκαν το 2015 στην Αθήνα και η μουσική τους επικεντρώνεται στην Alternative Rock χωρίς όμως να περιορίζεται εκεί, καθώς περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές καλλιτεχνικές τους καταβολές. Η πρώτη επίσημη δουλειά της μπάντας με τίτλο “Dark Grooves” κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2018. Μαρτυρά ένα δεμένο ήχο με περιστασιακά ήρεμες μελωδίες,

μεγάλη ατμοσφαιρικότητα, σκοτεινά σημεία και έντονα ξεσπάσματα.Το συγκρότημα θα μας παρουσιάσει υλικό και από το επερχόμενο 2ο album του.

Συντελεστές: Κώστας Αμαργιανιτάκης (τύμπανα), Θάνης Παρασκευόπουλος (μπάσο, φωνητικά),

Ανδρέας Ντρούλιας (κιθάρα, φωνή, Βαγγέλης Μπουγιατιώτης (κιθάρα)

Διάρκεια: 50′

Κυριακή, 2 Αυγούστου και ώρα 23:00 | Live concert | Universe217

Οι Universe217 είναι ένα από τα πιο δραστήρια συγκροτήματα στο χώρο του σκληρού ήχου στην Ελλάδα. Από τότε που σχηματίστηκαν (2005) μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει albums (καθώς και άλλες κυκλοφορίες, όπως ΕΡs και split 7’’ singles) κι έχουν δώσει δεκάδες συναυλίες σε όλη τη χώρα μαζί με άλλες ελληνικές μπάντες αλλά και ως support σε γνωστά ονόματα από το εξωτερικό (Amenra, Anathema, Madder Mortem, Neurosis, OM, Saint Vitus, Samsara Blues Experiment, Scott Kelly, Wovenhand). Ο μοναδικός ήχος τους, η ενέργειά τους και η σκηνική τους παρουσία επιβεβαιώνουν τη φήμη που έχουν κερδίσει ως ένα από τα καλύτερα live σχήματα στο χώρο του ελληνικού rock/metal σήμερα.

Συντελεστές

Τάνια Λεοντίου (φωνή), Μάνος Γιακουμάκης (τύμπανα), Μάνος Γεωργακόπουλος (κιθάρα),

Νίκος Παναγιωτόπουλος (μπάσο), Γιώτης Παρασκευαΐδης (ηχοληψία), Τόλης Τσατσάκος (φωτισμός)

Διάρκεια: 50’

Λίγα Λόγια για το Our Festival.

“Τέσσερα χέρια είναι πάντα καλύτερα από δύο,

οκτώ καλύτερα από τέσσερα,

δεκαέξι καλύτερα από οκτώ…”

Το Our Festival γεννήθηκε το 2015 για να επιβεβαιώσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στην τέχνη. Είναι ένα φεστιβάλ με δράσεις από όλο το φάσμα των τεχνών, που έχει ως στόχο τη συνάντηση καλλιτεχνών που προασπίζουν έμπρακτα την έννοια της αλληλεγγύης.

Απώτερος στόχος του Our Festival είναι, μέσα από την συνάντηση όλων αυτών των δημιουργικών ανθρώπων, να ξεπηδήσουν νέοι προσωπικοί και καλλιτεχνικοί δεσμοί, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση διαχρονικών πολιτιστικών συμπράξεων. Στα πέντε Our Festival που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2015, περισσότεροι από 8.000 θεατές παρακολούθησαν 99 δράσεις από 492 καλλιτέχνες στο Θέατρο της Ρεματιάς. Σε ένα θέατρο που οφείλει την ύπαρξή του στην αλληλεγγύη.

Φέτος, η έννοια της αλληλεγγύης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους καλλιτέχνες. Στη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε, καλούμαστε να υποστηρίξουμε την αξία του πολιτισμού στην κοινωνία και να ενισχύσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν το αίσθημα της ενότητας και της συλλογικής δημιουργίας ως απάντηση στις περιόδους κρίσεων. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και τα μέτρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Our Festival 6 θα δώσει ένα δυνατό παρόν και φέτος το καλοκαίρι!

Ταυτότητα 6ου OUR FESTIVAL

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Θάνος

Διεύθυνση παραγωγής: Χρίστος Παπαμιχαήλ

Οργανωτική ομάδα: Νάντια Περιστεροπούλου, Μαρία Θρασυβουλίδη, Μελίσσα Κωτσάκη, Χριστίνα Στουραΐτη, Νίκος Αξιώτης, Ελισσαίος Βλάχος, Μάρβα Βούλγαρη, Τεό Φοινίδης, Σοφία Σερέφογλου, Έλσα Παπέλη, Θεοδώρα Αθανασίου, Πέτρος Ζορμπάς, Ευαγγελία Σταύρου.

Επιμέλεια φωτισμών: Κώστας Μπεθάνης

Γραφιστική επιμέλεια: Πάνος Κασιάρης

Κατασκευή σκηνικού χώρου: Ροκάνι

Υπηρεσίες προσβασιμότητας: Liminal Access

Ηχοληψία: Μάνος Γεωργακόπουλος, Νίκος Μπακόλας, Πέτρος Μπακόλας

Ηχογράφηση υλικού επικοινωνίας: Basement Productions

Επικοινωνία: Γεωργία Ζούμπα

Διοργάνωση: Εμείς – Ομάδα συλλογικού πολιτισμού

Περισσότερες πληροφορίες

To Our Festival 6, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Χαλανδρίου και σε συνεργασία με την Liminal Access, προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε επιλεγμένες δράσεις. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.liminal.eu.

Το OUR FESTIVAL πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020

Πληροφορίες 6ου OUR FESTIVAL

Ημερομηνίες: Τρίτη, 28 Ιουλίου έως Κυριακή, 2 Αυγούστου

Είσοδος: Ελεύθερη

Απαραίτητη την επίδειξη δελτίου εισόδου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από το viva.gr

Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος θα μεσολαβεί διάλειμμα, κατά το οποίο οι θεατές θα πρέπει να αποχωρούν από το χώρο, ώστε το θέατρο να απολυμαίνεται για το δεύτερο μέρος.

Όσοι θεατές επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τα δύο μέρη, θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί δελτία εισόδου και για τα δύο.

Θέατρο: Ευρυπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Χαλάνδρι