Με περισσότερους ακροατές στο Μεξικό και την Αργεντινή απ’ ότι στην Ελλάδα και σχεδόν 30 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube, οι Cubaneros έρχονται από την Αχαΐα για να ταράξουν τα παγκόσμια δισκογραφικά νερά με τον δικό τους τρόπο ή όπως το λένε οι ίδιοι «A Mi Manera»!

Ποιος θα περίμενε ότι από την καρδιά της Πάτρας θα προέκυπτε ένα Ελληνοκουβανικό συγκρότημα με παγκόσμια απήχηση; Ο μουσικός Πάνος Παναγόπουλος και οι τραγουδίστριες Anaisa Vega Castillo και Indhira Xiques όχι μόνο το περίμεναν, αλλά το σχεδίασαν και το προσδοκούσαν όταν το 2015 δημιούργησαν τους Cubaneros.

Η Anaisa Vega Castillo γνώρισε την Indhira Xiques στην Ελληνική Πρεσβεία της Κούβας. Και οι δύο μετακόμιζαν στην Πάτρα, γιατί ο Έρως τους χτύπησε την πόρτα και είχε μορφή Έλληνα. Εξ ου και όνομα της μπάντας Cuban-Eros που πήρε σάρκα και οστά όταν συναντήθηκαν με τον Πάνο Παναγόπουλο, γνωστό επαγγελματία μουσικό και συνθέτη.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έκαναν παγκόσμια επιτυχία με τη διασκευή τους «Lost On You». Δύο ακόμα σημαντικοί σταθμοί στην καλλιτεχνική τους πορεία ήταν η διασκευή του «Feeling Good» με τίτλο «Y Me Siento Bien» και τo ρυθμικό «Would I Lie», το οποίο σήμανε την ένταξη του «ροκά» της παρέας, Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, υποστηρικτή της μπάντας από την πρώτη ημέρα δημιουργίας της.

Ερχόμαστε στο 2020 όπου οι Cubaneros κυκλοφορούν το single “You can leave your hat on” και μετά από λίγους μήνες το πρώτο τους album “A Mi Manera” είναι πραγματικότητα. O τίτλος του δίσκου σημαίνει «Με τον τρόπο μου» και είναι μία έκφραση που χαρακτηρίζει την διαφορετικότητα στην μουσική προσέγγιση κάθε ενός μέλους της μπάντας. Το άλμπουμ περιέχει συνολικά 7 κομμάτια, 2 διασκευές και 5 δικές τους συνθέσεις, με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών, τα οποία ηχογραφηθηκαν στην πόλη της Πάτρας στα NoiseBox Studios.

Το εξώφυλλο του δίσκου, δείχνει τα μέλη των Cubaneros, απόλυτα γυμνούς υπό το φως το ηλίου, με τα πρόσωπα τους στραμμένα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθένας κοιτάει και την επόμενη χώρα που θα αγκαλιάσει τη μουσική τους. Είναι η ευχή του συγκροτήματος, της εγχώριας latin κοινότητας και των πιστών οπαδών τους, πως η επόμενη στη λίστα θα είναι η Ελλάδα.