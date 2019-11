Πόσα τραγούδια δεν έχουμε χορέψει και τραγουδήσει. Οι Abba είναι ίσως ένα από τα συγκροτήματα που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα στον χώρο της ποπ μουσικής.

Η κορυφαία παραγωγή ABBA mania, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των ABBA, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται από το 1999 συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται στην Αθήνα αυτό τον Νοέμβριο για μια και μοναδική παράσταση στο Christmas Theater.

Το καλύτερο πάρτυ με ζωντανή μουσική αφιερωμένο στους ABBA θα είναι εδώ!

Πως ξεκίνησαν όμως όλα; Η σαρωτική επιτυχία του μιούζικαλ ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ, στα τέλη των 90’ς, (αρχικά στο Λονδίνο και μετά σ’ ολόκληρο τον κόσμο), αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου για τη μουσική των Abba. Ο θεατρικός παραγωγός Stuart Littlewood, δημιούργησε μια μουσική παράσταση, όσο το δυνατόν πιο πιστή στην πραγματικότητα των Abba, με σπουδαίους ερμηνευτές, σε μια παραγωγή κορυφαίου επιπέδου σε ήχο, φωτισμούς, εφέ και συνεχείς εναλλαγές κοστουμιών! Ένα εντυπωσιακό πάρτυ ακριβώς όπως ταιριάζει στους ABBA.

Το ABBA MANIA δημιουργήθηκε το 1999 και από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες περιοδείες που έφεραν τη μουσική του σουηδικού Supergroup ξανά στα αυτιά εκατομμυρίων οπαδών του, σε παλιούς και νέους!

Υπήρξε επίσης για χρόνια μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο West End του Λονδίνου!

Οι Ανιέτα Φέλτσκογκ, Μπιόρν Ουλβίους, Μπένι Άντερσον και Άνι-Φρίντ Λύνγκσταντ γνωστοί ως ABBA, κυριαρχούσαν στην ποπ σκηνή από το 1972 και για σχεδόν δέκα χρόνια. Είναι ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ποπ μουσικής, ανεβαίνοντας στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών σε όλο τον κόσμο την περίοδο 1975-1982. Είναι επίσης γνωστοί για τη νίκη τους στη Eurovison το 1974, την πρώτη της Σουηδίας στην ιστορία του διαγωνισμού και παραμένουν το πιο επιτυχημένο συγκρότημα που έχει λάβει μέρος ποτέ στο διαγωνισμό.

Οι ABBA έχουν πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια άλμπουμ και σίνγκλ σε όλο τον κόσμο, επίδοση που τους καθιστά από τους πρώτους σε πωλήσεις μουσικούς όλων των εποχών και το δεύτερο σε πωλήσεις συγκρότημα όλων των εποχών μετά τους Beatles. Ήταν το πρώτο συγκρότημα από μία μη αγγλόφωνη χώρα που απόλαυσε διαρκή επιτυχία στους καταλόγους επιτυχιών αγγλόφωνων χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α.

Γνωρίστηκαν το 1970 σε διακοπές στην Κύπρο: o Mπένι τραγουδούσε ντουέτο με την Αννι-Φριντ, ο Μπιορν με την Αγκνέθα. Δύο χρόνια μετά σχημάτισαν τους ABBA.

Το 1977, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διεκδίκησαν ένα εισιτήριο για δύο (!) συναυλίες τους στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Θα μπορούσαν να το γεμίσουν 580 φορές.

To θεατρικό μιούζικαλ «Mamma Mia!» μετρά 54 εκατομμύρια θεατές και εισπράξεις άνω των 2 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, από το 1999. Η κινηματογραφική μεταφορά του με τη Μέριλ Στριπ, που γυρίστηκε στην Ελλάδα, έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατ. στο παγκόσμιο box office.

Δυστυχώς, στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, αλλά η μουσική τους ζει ακόμα. Το ‘ABBA Gold’ ήταν συνεχώς στα album charts καθ ‘όλη τη δεκαετία του ’90 και είναι ένα από τα άλμπουμ που έχουν κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Τα διαχρονικά τραγούδια των ABBA γράφτηκαν για να παρουσιάζονται ζωντανά και να δημιουργούν μια υπέροχα χορευτική διάθεση. Και το ABBA MANIA σας δίνει αυτό ακριβώς.

Δύο ώρες γεμάτες μουσική, χορό και στίχους γεμάτους αγάπη. Δύο ώρες με την μαγεία ενός liveπου δεν θα ξεχάσετε ποτέ!

Η παράσταση αναπαράγει τον ήχο των ABBA πάντα με σεβασμό. Ο ABBA MANIA δεν είναι μόνο για όσους αγάπησαν τα τραγούδια των Abba αλλά και για τους νέους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να τους δουν ζωντανά αλλά τα ξέρουν και τα τραγουδούν.

Ανάμεσα στα τραγούδια που θα θυμηθούμε και θα χορέψουμε είναι το «Dancing Queen», το «Waterloo», το «Mamma Mia», το «The Winner Takes It All», το «Super Trouper», το «Fernando», το «Take A Chance On Me» και πολλά άλλα που συνεχίζουν να μας κάνουν να χορεύουμε. Γιατί όπως λένε και οι Abba: “You can dance, you can jive, having the time of your life..”

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

στις 20.00

Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεΐκου)

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: 54 ευρώ

A ζώνη: 44 ευρώ

Β ζώνη: 36 ευρώ

Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: 26 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 13 ευρώ

Δ ζώνη: 18 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 9 ευρώ

Ε ζώνη: κανονικό 10 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 5 ευρώ, συνοδός 10 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700

Θέσεις ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ με τηλεφωνική κράτηση): 5 ευρώ, συνοδός 10 ευρώ

Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700

Προπώληση εισιτηρίων: 211 77 01 700, www.christmastheater.gr & www.viva.gr