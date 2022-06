Το καλοκαίρι είναι εδώ και ο Αχιλλέας Σπαής το καλωσορίζει παρουσιάζοντας το νέο του single με τίτλο “Ι ’m Singing For You”. Ένα ρυθμικό pop τραγούδι που χαρακτηρίζεται από μια bluesy μελαγχολία, μια funky αισιοδοξία και jazzy πειραματισμούς.

Εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη, στοχεύει να δώσει μια νότα αισιοδοξίας για το τι ακολουθεί έναν «υγιή» χωρισμό. Ο καλλιτέχνης θέλει να μεταφέρει το μήνυμα ότι πολλές φορές ακόμη και μετά από έναν χωρισμό, μερικά ζευγάρια χαίρονται να διατηρούν την επαφή τους και να συνεχίζουν να στηρίζουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες.

Οι στίχοι, η μουσική και η ερμηνεία είναι του Αχιλλέα Σπαή και έπαιξαν οι μουσικοί Mat Leppanen και Ville Leppanen. Η ηχογράφηση, η μίξη και η παραγωγή έγιναν από την Animal Farm Music στο Λονδίνο ενώ το mastering του τραγουδιού έγινε από τη “Hafod Mastering” στην Ουαλία.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου τραβήχτηκε από τον Tony Kris.

Το video clip σκηνοθέτησε ο Tony Kris σε σενάριο του Αχιλλέα Σπαή.

When the leaves, they turn brown

And you ask me to call it a day

If you see around

I’m gonna be there for you babe

When your tears, they fall down

And the people that you need have gone

I’ll be loving you now

Up till the red light of dawn

When you lose the ground

And you long for a body to pray

Do you think about

The day that I asked you to stay

When you left this town

You left me for somebody new

Now the colours, they fade out

All came out of the blue babe

But I’m gonna be leaving on

Till the break of dawn

I’m gonna be there for you

I’m gonna be singing on

For a final song

I’m gonna be there for you

When the leaves, they turn brown

And you ask me to call it a day

If you see around

I’m gonna be there for you babe

When your tears, they fall down

And the people that you need have gone

I’ll be loving you now

Up till the red light of dawn

Λίγα λόγια για τον Αχιλλέα Σπαή

Ο Αχιλλέας Σπαής, Αθηναίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, εμπνευσμένος από θρύλους της τζαζ όπως η Ella Fitzgerald και ο Chet Baker καθώς και πρωτοπόρους της funk όπως οι Tower Of Power, γράφει μοντέρνα ποπ που θα τον κάνει αγαπητό στους θαυμαστές των John Legend, Sam Smith και Hozier.

Ξεκίνησε ως πιανίστας και σπούδασε Οικονομικά του Περιβάλλοντος στο Λονδίνο και τη Βιέννη προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για να ακολουθήσει τα μουσικά του σχέδια. Ενεργός στην indie pop σκηνή της Αθήνας, έχει εμφανιστεί μπροστά σε μεγάλα πλήθη σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Συμποσίου για την Κλιματική Αλλαγή το 2019.

Ο Αχιλλέας έχει συνεργαστεί με αρκετούς μουσικούς και έχει συνθέσει το δικό του υλικό μέσα από την εμπειρία και τον πειραματισμό. Σήμερα ακολουθεί σόλο καριέρα, συνεργαζόμενος με την «Animal Farm Music», μια Βρετανική δισκογραφική με έδρα στο Λονδίνο.