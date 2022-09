O Αχιλλέας Σπαής έχοντας ήδη κερδίσει τις πρώτες εντυπώσεις με το τραγούδι “Ι’m Singing For You” κυκλοφορεί το καινούργιο του single με τίτλο “I met you in the JFK”. Ένα ρυθμικό pop τραγούδι με αισιόδοξη διάθεση, σε δικούς του στίχους και μουσική, ιδανικό για ραδιοφωνικές ακροάσεις! Η ηχογράφηση, η μίξη και η παραγωγή έγιναν από την Animal Farm Music στο Λονδίνο ενώ το mastering του τραγουδιού έγινε από τη “Hafod Mastering” στην Ουαλία.

Το τραγούδι, εμπνευσμένο από ένα αληθινό γεγονός, αφηγείται την ιστορία δύο ανθρώπων που συναντιούνται τυχαία στο πολυσύχναστο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Παρότι και οι δύο δεσμευμένοι, η χημεία μεταξύ τους γίνεται άμεσα αισθητή και ερωτεύονται αστραπιαία στο δρόμο για την πόλη. Στο κέντρο της πόλης οι δρόμοι τους θα χωρίσουν και δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά.

Το βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία του Tony Kris, αποτελεί μια αναπαράσταση της ιστορίας αυτής. Ο Αχιλλέας αποφάσισε ωστόσο να δώσει μια διαφορετική τροπή, αρκετά ρεαλιστική θα μπορούσε κανείς να πει. Στο αισιόδοξο αυτό σενάριο, οι δυο ταξιδιώτες συναντιούνται ξανά σε μια συναυλία με θέα όλη την πόλη και συνδέονται μέσα από τον παλμό της μουσικής.

https://www.youtube.com/watch?v=5rWY63-tLxA

I met you in the JFK

I was still crying the other day

Your green eyes, they meant a lot

And I have never since forgot

You’ve been returning from Hawaii

Which could explain to me why

The sun had left a lovely touch

Your skin and eyes in perfect match

So without hesitation

We enter into conversation

And when you offered me a lift

I could not resist the gift

I met you in the JFK

I was still crying the other day

Your green eyes they meant a lot

And I have never since forgot

On the way to the city

We wasted no time looking on maps

Apart from smart I found you witty

We could talk for years perhaps

On the way to the red apple

We knew in life this happens only once

We could be a perfect couple

But this journey wasn’t meant to last

I said goodbye almost in tears

We had no other chance in future years

I met you in the JFK

I was still crying the other day

Your green eyes, they meant a lot

And I have never since forgot

I met you in the JFK

I was still crying the other day

Your green eyes, they meant a lot

And I have never since forgot

Λίγα λόγια για τον Αχιλλέα Σπαή

Ο Αχιλλέας Σπαής, Αθηναίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, εμπνευσμένος από θρύλους της τζαζ όπως η Ella Fitzgerald και ο Chet Baker καθώς και πρωτοπόρους της funk όπως οι Tower Of Power, γράφει μοντέρνα ποπ που θα τον κάνει αγαπητό στους θαυμαστές των John Legend, Sam Smith και Hozier.

Ξεκίνησε ως πιανίστας και σπούδασε Οικονομικά του Περιβάλλοντος στο Λονδίνο και τη Βιέννη προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για να ακολουθήσει τα μουσικά του σχέδια. Ενεργός στην indie pop σκηνή της Αθήνας, έχει εμφανιστεί μπροστά σε μεγάλα πλήθη σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Συμποσίου για την Κλιματική Αλλαγή το 2019.

Ο Αχιλλέας έχει συνεργαστεί με αρκετούς μουσικούς και έχει συνθέσει το δικό του υλικό μέσα από την εμπειρία και τον πειραματισμό. Σήμερα ακολουθεί σόλο καριέρα, συνεργαζόμενος με την «Animal Farm Music», μια βρετανική δισκογραφική με έδρα στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού το single με τίτλο “Ι’m Singing For You”.