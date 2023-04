Ο Αδάμ Τσαρούχης, μετά τη sold out εμφάνιση, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club, τη Δευτέρα 24 Απριλίου, με ένα αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα.

Μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια και στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει μέσα από τα κινηματογραφικά μιούζικαλ της μεγάλης οθόνης και το θέατρο. Καθώς και επιλογές από την τζαζ εποχή του Μίμη Πλέσσα. Μια vintage βραδιά, όπου το Ένας ουρανός με αστέρια, Eκείνο το πρωί στην Κηφισιά, Ποια νύχτα σε έκλεψε συναντούν το Lullaby of Βirdland, I will wait for you, feeling good.

Ο ρομαντισμός και το συναίσθημα έχουν τον κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στη μοναδική αυτή βραδιά.

Special Guest: Γιάννα Βασιλείου

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Πιάνο – Μάνος Αθανασιάδης

Τρομπέτα – Βαγγέλης Κατσαρέλης

Τύμπανα – Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Μπάσο – Χάρης Πανταζής

Δευτέρα 24 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Αθήνα

Τηλ: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

15€ (θέση σε τραπέζι)

15€ Εξώστης (θέση σε τραπέζι)

10€ BAR ΟΡΘΙΩΝ

* Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.

* Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.

* Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.