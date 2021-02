Η InSideOut Music Web Promotion με χαρά παρουσιάζει τον Φοίβο Μπόζα και τον Αδάμ Τσαρούχη, δύο ανερχόμενους καλλιτέχνες, όπου μέσα σε δύσκολες εποχές για την δισκογραφία και τους νέους καλλιτέχνες, βρίσκουν το ύφος και τον τρόπο να εκφραστούν και να καταθέσουν τη δική τους μουσική πρόταση.

Έχοντας στις αποσκευές τους μουσικές σπουδές, προσωπικές επίσημες κυκλοφορίες, πετυχημένες ζωντανές εμφανίσεις και συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έρχονται σήμερα και μας παρουσιάζουν το νέο τους Digital Single με τίτλο «Just Walk Away», τη διασκευή του γνωστού τραγουδιού της Celine Dion σε μια Acoustic – Lounge ενορχήστρωση, όπως την παρουσιάζουν στις ζωντανές τους εμφανίσεις, θέλοντας να μας ταξιδέψουν στον όμορφο μουσικό τους κόσμο και να συνεχίσουν με τον καλύτερο τρόπο την ανοδική τους πορεία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας και όχι μόνο.

Μουσική..: Albert Hammond – Marti Sharron

Στίχοι..: Albert Hammond – Marti Sharron

Ενορχήστρωση..: Γιώργος Ντινάκος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Προγραμματισμός – Κιθάρες: Γιώργος Ντινάκος

Ηχογράφηση – Μίξη: Γιώργος Ντινάκος (Seven Road Studio)

Mastering: Δημήτρης Τζιόλας

Παραγωγή: Αδάμ Τσαρούχης

Just say goodbye

Don’t turn around now you may see me cry

I mustn’t fall apart

Or show my broken heart

Or the love I feel for you

So walk away

And close the door

And let my life be as it was before

And I’ll never never know

Just how I let you go

But there’s nothing left to say

Just walk away

There’ll never be a moment I’ll regret

I’ve loved you since the day we met

For all the love you gave

And all the love we made

I know I’ve got to find the strength to say

Just walk away

Just say goodbye

Don’t turn around now you may see me cry

I mustn’t fall apart

Or show my broken heart

Or the love I feel for you

So walk away

And close the door

And let my life be as it was before

And I’ll never never know

Just how I let you go

But there’s nothing left to say

Just walk away