Η «οικογένεια» των Socrates… στο «σπίτι» των Socrates. Μια all star «Σωκρατική» πανδαισία στο Κύτταρο! “Taste of Conium” A Socrates Drank the Conium Tribute.

Οι καλύτερες στιγμές από όλη την δισκογραφία τους, νέα ακυκλοφόρητα κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά και αναφορά στις μεγάλες τους επιρροές (Hendrix, Zappa κ.ά.).

Συμμετέχουν

Νίκος Σπάθας – κιθάρα (Jacks Full)

Μιχάλης Απαρτόγλου – μπάσο, φωνητικά (Jacks Full)

Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα (Dat Funk – Αλκίνοος Ιωαννίδης)

Αστέριος Παπασταματάκης – πλήκτρα (Socrates – Dat Funk)

Μαρκέλλα Παναγιώτου – φωνητικά (Socrates)

Μπάμπης Τυρόπουλος – κιθάρα

Special Guests

Τάσος Σκούρας (Socrates – Β.Παπακωνσταντίνου – Π. Μουζουράκης, Solo artist)

Άκης Tουρκογιώργης (Blue Airways, Socrates)

Τζόνι Βαβούρας (Johnny Vavouras and the Cadillacs)

Tom Yosi (Fundracar – Solo artist)

Γιώργος Χριστοδούλου (Χατζηφραγκέτα)

(και άλλοι…)

Ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν πολλοί και για πολύ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 όμως, μετά το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιάννη Σπάθα στο Ηρώδειο, όλοι νιώσαμε πως η μουσική των Socrates, θα έπρεπε να γυρίσει… «σπίτι». Η προίκα της μεγαλύτερης ροκ μπάντας που γέννησε αυτή η χώρα και που τόσο «χτυπήθηκε» από τη μοίρα, θα έπρεπε να διατηρηθεί και να μεταδοθεί με σεβασμό αλλά και ροκ ενθουσιασμό, στις επόμενες γενιές, από τους κατάλληλους καλλιτέχνες στις κατάλληλες συνθήκες.

Έτσι, στις 24 του Μάρτη, στο πλήρωμα του χρόνου, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την καλλιτεχνική ομάδα που μας κατέπληξε στο Ηρώδειο, στον χώρο και την ατμόσφαιρα που «έχτισε» και σημάδεψε τον μύθο των Socrates Drank the Conium: τον γιο του Γιάννη Σπάθα, Νίκο Σπάθα (κιθάρα), που παρέα με τον Μιχάλη Απαρτόγλου (μπάσο/φωνητικά) αποτελούν ήδη δυο σημαντικά μέλη της σύγχρονης Ελληνικής Rock σκηνής χάρη στην πορεία των εξαιρετικών Jacks Full και όχι μόνο. Τον Μιχάλη Καπηλίδη, που θα χρειαζόμασταν ένα ξεχωριστό δελτίο τύπου για να αναφέρουμε απλά το ιστορικό του (Ν. Παπάζογλου, Αλκ. Ιωαννίδης, Σ. Μάλαμας, ντράμερ στους θρυλικούς Closer κ.ά.), τον κορυφαίο Αστέριο Παπασταματάκη, οργανίστα των Socrates 2002-2010, την Μαρκέλλα Παναγίωτου την σαρωτική ερμηνεύτρια που είχαμε την χαρά να απολαμβάνουμε στους Socrates (2002-2010) αλλά και στο πλευρό του Γιάννη Σπάθα κατόπιν, τον βιρτουόζο Μπάμπη Τυρόπουλο (κιθάρα), που κάθε του εμφάνιση «κλέβει την παράσταση».

Ο Άκης Τουρκογιώργης, από τους σημαντικότερους Έλληνες κιθαρίστες, αδελφός του Αντώνη, παλαιό μέλος των Socrates, αλλά και μουσικός σύντροφος του Γιάννη Σπάθα που μαζί μας χάρισαν αξέχαστες συναυλιακές στιγμές στο Κύτταρο τα τελευταία χρόνια, ο Τάσος Σκούρας, αυτός ο καθηλωτικός κιθαρίστας και ερμηνευτής, με μεγάλες συνεργασίες, πέρασμα από τους Socrates και μουσικός συνοδοιπόρος του Αντώνη Τουρκογιώργη για πολλά χρόνια, o… no comment, ο ένας και μοναδικός Τζόνι Βαβούρας θα είναι φυσικά εκεί, όπως και σημαντικοί εκπρόσωποι της σκηνής του σήμερα και πνευματικά παιδιά των ανεπανάληπτων Socrates: o Tom Yosi (κιθάρα/φωνή) από τους Fundracar και ο Γιώργος Χριστοδούλου στα τύμπανα από τους Χατζηφραγκέτα.

Ετοιμαστείτε για “Starvation”, “Mountains”, “The Killer”, “Stray Dogs” “Queen of the Universe”, “See See Rider”, “Distruction”, “Lady”, “Time of Pain” και πολλά, μα πολλά άλλα. Ετοιμαστείτε, για μια μεγάλη γιορτή!

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Πόρτες: 21:30

ΚΥΤΤΑΡΟ Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Τηλ. 210 8224134

Εισιτήρια

10 € (Προπώληση)

12 € (Ταμείο)