O DJ & γνωστός παραγωγός Alex Dimou επιστρέφει δισκογραφικά μαζί με την Vili με μία απροσδόκητη διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας των NSync*, “Bye Bye Bye”, που στις αρχές του 2000 σάρωσε τα charts όλου του πλανήτη.

Ο Άλεξ Δήμου εργάστηκε ως παραγωγός για πολλές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες αλλά και μενονωμένους καλλιτέχνες (Maya Jane Coles, dOP, M.A.N.D.Y, Tiger Stripes, Simon Baker, κ.λπ.). Έχει εμφανιστεί στο Ministry of Sound, στο Shelbourne/This is Miami party, στα Cookies, στο KaZantip z21 και σε πολλά venues σε όλο τον κόσμο, είτε ως live act είτε ως DJ. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν 2 άλμπουμ και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία το 2019 με το “What Keeps You There”, σύνθεση του ίδιου και της Vili που το τραγουδούσε.

Η νέα διασκευή στο “Bye Bye Bye” είναι απροσδόκητη, επική και ταυτόχρονα σκοτεινή, με τα φωνητικά της Vili να κυριαρχούν. Συνδυάζει την υπέροχη μελωδία της πρώτης εκτέλεσης με μία ευρηματική σημερινή “μεταλλαγμένη” προσέγγιση. Το νέο ‘Bye Bye Bye” ηχεί έτσι ακριβώς όπως πρέπει να ηχεί μια διασκευή για να μπορεί πρωταγωνιστήσει στη μουσική του σήμερα.