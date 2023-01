Ο Άλεξ Καββαδίας διάλεξε την αρχή της χρονιάς για να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο “Athena” και να φέρει το μήνυμα ως άλλος αγγελιοφόρος, για να μας συντροφεύει τη νέα χρονιά: Τον αέναο κύκλο από την ακμή, στην παρακμή και πάλι στην ακμή.

Η Αθήνα ως αρχέτυπο, στην ρεαλιστική της μορφή ως κοινωνία και στην πνευματική αναγωγή της ως ψυχοσύνθεση. Πώς περνάει τις φάσεις από το ένα άκρο στο άλλο που την διαμορφώνουν. Ως άνθρωπο και κατ’ επέκταση ως κοινωνία.

Τη διαμάχη της λογικής και του πάθους, που ορίζουν την ανθρώπινη υπόσταση φυσικά και πνευματικά. Τη διαμάχη ανάμεσα στον πολιτισμό και την πρωτόγονη φύση. Την αποδοχή, τη σύνθεση και τη συμπόρευση που οδηγεί στην πληρότητα. Στο θαύμα.

Η χρονιά αυτή, ας είναι χρονιά αποδοχής και θαυμάτων. Γνώσης και σοφίας.

Ας έχει για μουσική υπόκρουση αυτό το τραγούδι.

Μια άγκυρα υπενθύμισης.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Ψιάχος

Μουσική σύνθεση και στίχοι: Φαίδρα Γραμμένου

Μουσική παραγωγή, mix, mastering: Greggy K.

Έξτρα φωνητικά από Ren και Phaedra

Κοσμήματα: Περικλής Κονδυλάτος

Cinematography, μοντάζ, visual effects: Χρήστος Μεγαρχιώτης

Ευχαριστούμε και τους Johnny Green, Tiffany και Μαρία Γαλάτη

A pompous past

Global traceable marks

The present feels obscure

Have you lost your grandeur?

Ephemeral or lasting threats?

You seemed overwhelmed

Aftermaths of decay

Did your shadow hex your soul?

Athena you’re still here

Omnipotent my dear

Traversing highs and lows

Your owl carved in gold

Athena, an allusion

Gliding , transforming and swaying

Mystical infusion

The dance of Apollo and Dion

The dance of Apollo and Dion

Complementary forces

The dance of Apollo and Dion

Harmonious flow