Ένα τραγούδι, είναι ένα μικρό ταξίδι, μια βόλτα σε τοπία εσωτερικά ή πραγματικά. Όπως το Blazing, που ήρθε για να σε παρασύρει σε μία Παραλία, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 καθημερινά. Αρκεί να κλείσεις τα μάτια ακούγοντας το και να βρεθείς σε εκείνη την παραλία του 1969, στο ειδυλλιακό τοπίο στα Μάταλα της Κρήτης, στο vintage αυτοκίνητο του πατέρα της Υπατίας, στο φορτωμένο με τα σακίδια των χίπις λεωφορείο, στο πιο ανεξερεύνητο κοινόβιο των παιδιών των λουλουδιών.

«Η Παραλία», η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ έχει ήδη αποκτήσει φανατικούς τηλεθεατές και ένα από τα highlights της είναι το τραγούδι στους τίτλους αρχής. Η γνώριμη φωνή του Alex Sid («Άγριες Μέλισσες») τραγουδά το Blazing, που έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Δημήτρη Νάσιο (aka Quasamodo) στην εκτέλεση των Man Called Shadow.

Μια δουλειά συλλογική, ένα κέντημα συναισθημάτων που ξεκίνησε από το video που έστειλε στον Alex και τον Quasamodo ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος. Δεν χρειάστηκε πολύ για να μεταφερθεί η εικόνα στις νότες ενός πιάνου από τον Δημήτρη Νάσιο και να τραγουδήσει τη μελωδία ο Αlex Sid. Το τραγούδι ξεκίνησε να λέει την ιστορία του, ο Alex βρήκε την έμπνευση στα Mάταλα και εμείς αναζητούμε τη δική μας Παραλία.

Το Blazing όπως και όλα τα τραγούδια του soundtrack των Man Called Shadow για τη σειρά “Η παραλία” που προβάλλεται στην ΕΡΤ1 θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Music: Quasamodo & Alex Sid

Lyrics: Alex Sid, Quasamodo, Anna Rogakou

Lead Vocals: Alex Sid

Backing Vocals: Thalia Palivida

You sail and I wake up alone

Together, me and my shadow

You dance and I follow alone

Your steps are leading me higher

Remember the distant fire

You’re running out of time

I’m running out of faith

We’re swimming in a fire

Blazing

Like a dying star

You were blazing

(tonight)

Like a dying star

(we are gazing)

I was gazing

(blazing)

at your shine from afar

(like a dying star)

You were blazing

(tonight)

Like a dying star

(we are gazing)

Now you’re gone

This love was a phoenix on fire

This love was a luminous pyre

Transformed under pressure to stone

Our carbon heart is a diamond

We’re burning, forever shining

You’re running out of time

I’m running out of faith

We’re swimming in a fire

Blazing

Like a dying star

You were blazing

(tonight)

Like a dying star

(we are gazing)

I was gazing

(blazing)

at your shine from afar

(like a dying star)

You were blazing

(tonight)

Like a dying star

(we are gazing)

Now you’re gone

Our silence is the way to the heart

Our heartbeat is the way to the sun

Our heartbeat is the way

To the light, we are fading

Blazing

Like A Dying Star