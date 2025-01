Το 6μελές alternative rock συγκρότημα “A Monkey Shine” δημιουργήθηκε στην Αθήνα με επιρροές από swamp/blues rock, 90s grunge and alternative rock. Ο ήχος τους όμως δεν περιορίζεται σε στεγανά, περιλαμβάνοντας και στοιχεία από indie, desert, ambient, dream/trip rock, slowcore και όχι μόνο.

Το ντεμπούτο album τους με τίτλο “Altered State” κυκλοφόρησε ψηφιακά το Μάρτιο του 2024, στο YouTube και τις ψηφιακές πλατφόρμες (Spotify, Tidal, iTunes, κλπ) καθώς και στο Bandcamp page της μπάντας.

Τώρα κυκλοφορεί και σε συλλεκτικό αριθμημένο βινύλιο με περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Το LP αποτελείται από μαύρο βινύλιο 180γρ, μονό εξώφυλλο και εκτυπωμένο inner sleeve το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Το concept και κάποιες συνθέσεις του album “Altered State” γεννήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη από τον creator/songwriter/lyricist και μπασίστα της μπάντας, Γιώργο Τόλια, ο οποίος έζησε εκεί για δυο χρόνια. Το ξεκίνημα της μπάντας έγινε στην Αθήνα, αρχικά σε συνεργασία με τον πιανίστα Νικόλα Σπηλιωτόπουλο, και τον κιθαρίστα Άκη Γιαννικόπουλο.

Τα τραγούδια και οι στίχοι του δίσκου θίγουν θέματα όπως η απώλεια αγαπημένων προσώπων, η σημασία και η δύναμη της αγάπης, η απόγνωση και η αποξένωση, τα υπαρξιακά ερωτήματα που μας απασχολούν, οι δύσκολες αλλά και οι χαρούμενες στιγμές της ζωής – όλα αυτά, διανθισμένα με προσωπικές εμπειρίες από τη Νέα Ορλεάνη και το Mississippi, ιστορίες των κατοίκων, οδοιπορικά στον Αμερικάνικο Νότο.

Όπως δηλώνει και ο τίτλος “Altered State”, το ντεμπούτο album “tries to challenge the notion of change throughout our lives”.

Το album περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια. Εξ’ αυτών το τραγούδι “Audiotrip” έγινε σε συνεργασία με τον master bluesman Duke Garwood (μουσικός / κιθαρίστας και longtime συνεργάτης του Mark Lanegan) στη φωνή. Eίναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του μπασίστα Γιώργου Τόλια, καθώς και σε όλα τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν βρίσκονται πια κοντά μας.

Band Line Up

Bass: George Tolias

Piano/Keys: Nikolas Spiliotopoulos

Guitar: Akis Giannikopoulos

Guitar: Vasilis Dimitrakopoulos

Vocals: Konstantinos Tziavos

Drums: Konstantinos Athanasatos

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το album…