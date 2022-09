Η Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο «Aman». Πρόκειται για μια συνεργασία με την Ελληνο-Αμερικανίδα τραγουδίστρια Evangelia!

Το τραγούδι «Aman» περιλαμβάνεται στο επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της Αμάντα με τίτλο ‘In Hindsight‘ που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 21 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μελωδικό alternative pop τραγούδι, μέσα από το οποίο η Amanda εξερευνά τις ελληνικές ρίζες της. Η Αμάντα παντρεύει το προσωπικό της ύφος με ελληνικά όργανα και μεσογειακές αναφορές, δημιουργώντας έναν σύγχρονο ήχο. Στο «Aman» την πλαισιώνει τραγουδώντας τον ελληνικό στίχο η επίσης ανερχόμενη pop star Evangelia, με καταγωγή από την Κρήτη.

Καλλιεργώντας το μουσικό της ταλέντο από μικρό παιδί, η Αμάντα διαγράφει ήδη μια λαμπρή πορεία στην Ευρώπη. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει πολλά singles, δύο EPs, λαμπρές κριτικές στον ξένο τύπο, εμφανίσεις σε πολλά Ευρωπαϊκά φεστιβάλ μουσικής και φυσικά τη συμμετοχή της στο φετινό διαγωνισμό Eurovision με το τραγούδι

«Die Together» – μια συμμετοχή που χάρισε στην Ελλάδα την 8η θέση, την καλύτερη θέση των τελευταίων 10 ετών!

Take it or leave it

in the long run you’ll see

that you’re draggin’ it out, putting me in a limbo

It’s greedy

Take me or leave me

This could be easy

How do you feel?

for me it’s a no brainer really

Back and forth you’re making me dizzy

Hot and cold you’re just overthinking

I can’t wait forever to never know

Don’t hold back i give you the green light

We can do whatever we feel like

I can’t wait forever

Aman den boro

Say you want my love

aman aman

Say you want my love

Aman Aman

Say you want my love

Come on come on

Say you want my love

Aman Aman

Aman den boro

Δεν σε χρειάζομαι κάθε στιγμή

Μα είναι ωραία όταν είσαι μαζί

Αχ μην τα πολύπλοκεις baby

Γιατί δεν με καταλαβαίνεις πια lately?

Δεν μπορείς να τα έχεις όλα

γιατί δεν κανεις το βήμα

αμαν δεν μπορώ θα με χάσεις

Κ αυτό θα’ταν κρίμα

Back and forth you’re making me dizzy

Hot and cold you’re just overthinking

I can’t wait forever to never know

Don’t hold back i give you the green light

We can do whatever we feel like

I can’t wait forever

Aman den boro

Say you want my love

aman aman

Say you want my love

Aman Aman

Say you want my love

Come on come on

Say you want my love

Aman Aman

Aman then boro

Tell me now do you do you want my love

Tell me now do you do you want my love

Tell me now

Tell me now

Tell me now do you do you want my love

Tell me now do you do you want my love

Tell me now

Tell me now