Τραγουδώντας ζωντανά τα πιο όμορφα ντουέτα που αγαπήθηκαν από το κοινό, η Ανδριάνα Μπάµπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου γεμίζουν το Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας με τα αρώματα και την ανεμελιά της θερινής ραστώνης.

Ο καθένας µε τη δική του ξεχωριστή πορεία, σµίγουν στο κέντρο της Αθήνας στις 28 Ιουνίου για να ενώσουν τις φωνές τους στα ωραιότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα ντουέτα που έχουν γραφτεί.

Το ανοιχτό θέατρο της Γκράβας θα πλημμυρίσει από γνωστές μελωδίες που γράφτηκαν για δύο φωνές σε ένα πρόγραμμα 90 λεπτών με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, της Λένας Πλάτωνος, της Αρλέτας, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Κ. Βήτα, αλλά και των Simon και Garfunkel, της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong , των Henry Mancini μέχρι και το City of Stars από την πολυβραβευµένη ταινία La la land.

Οι από κοινού ερμηνείες γίνονται συνοδεία δύο εξαιρετικών µουσικών, του Χάρη Σταυρακάκη στο πιάνο και το ακορντεόν και του Κώστα Κλάγκου στο κοντραµπάσο. Τη συναυλία θα ανοίξει η Ελπίδα Γαδ, η οποία τράβηξε τα βλέμματα του κοινού από τη σκηνή του The Voice Of Greece ως φιναλίστ στον τελικό του 2019 με την αισθαντική φωνή της και την γλυκιά της παρουσία. Η παραχώρηση του χώρου έχει γίνει δωρεάν από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του προγράμματος “Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα”.

Σε πρόσφατη συνέντευξη τους οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για την πολύχρονη φιλία μεταξύ τους. Ακολουθούν τα λόγια τους όταν τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν ο ένας τον άλλον:

Ανδριάνα Μπάμπαλη: Ο Γιώργης είναι ένα γλυκό και όμορφο πλάσμα μέσα κι έξω. Αυτό αντανακλάται και στη φωνή του, που είναι φωνή ενός αγγέλου. Έχουμε κοινή αισθητική και γούστο και όποτε συνεργαζόμαστε όλα γίνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, σαν να ήταν στημένα από χρόνια.

Γιώργης Χριστοδούλου: Η Ανδριάνα είναι ένας άνθρωπος ταλαντούχος, που κρατάει ισορροπίες, που της αρέσει η αισθητική η οποία δεν υπερβαίνει την ουσία. Γιατί πολλές φορές το στιλ είναι εχθρός της ουσίας. Στη ζωή βασανίζεται πολλές φορές για το ποιαν απόφαση να πάρει κι ίσως γι’ αυτό να κάνει κάποιες περιόδους πολλά πράγματα μαζί. Θέλει, και το καταφέρνει, να είναι δίκαιη και ενωτική. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Το δυνατό δέσιμο μεταξύ της Ανδριάνας και του Γιώργη είναι αρκετό για να συμπαρασύρει το κοινό να τραγουδήσει και να ονειρευτεί µαζί τους, σε κάθε τραγούδι που είναι 100% φτιαγµένο “για δύο”. Μια παράσταση αναμνήσεων και συναισθημάτων που αξίζει να βιώσετε…

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 ενώ η συναυλία ξεκινά αυστηρά στις 21.00

Διάρκεια εκδήλωσης: 120 λεπτά περίπου

Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας

Ταϋγέτου 60, Γαλάτσι

Τιμές εισιτηρίων: Κερκίδες: 12€ προπώληση | 15€ ταμείο

Σημείωση: Tα εισιτήρια δεν είναι αριθμημένα και αφορούν καθήμενους.

Προπώληση Εισιτηρίων: Ticketservices.gr