Με ένα τραγούδι που θυμίζει τα χίπικα καλοκαίρια του ’70, καλωσορίζει το καλοκαίρι ο τραγουδοποιός Angelos TP (κατά κόσμον, Άγγελος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης), εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη.

Το γκρουβάτο “Honest” είναι ένα τραγούδι που φέρνει στο νου τον ήχο του JJ Cale αλλά και του Donovan και λες και ήρθε από ένα από τα καλοκαίρια της αγάπης των αρχών των seventies. Σε άλλες εποχές θα έμπαινε στην κασέτα του καλοκαιριού για τις διακοπές στην Ιο ή τα Μάταλα. Τη σκηνοθεσία του clip που έγινε σε μονοπλάνο, με μια κιθάρα και ένα εμπριμέ πουκάμισο, έκανε ο Αριστοτέλης Παπακωνσταντίνου.

Το “Honest” περιλαμβάνεται στο πρώτο προσωπικό album του Angelos TP, ” σε μουσική και στίχους του ίδιου, με τίτλο Angelo’s Bookstore”.

Σε όλον τον δίσκο είναι εμφανείς οι μουσικές του καταβολές, οι επιρροές και τα ακούσματά του αλλά και το ιδιαίτερο προσωπικό, μουσικό του στίγμα, που ήδη τον χαρακτηρίζει. Ευδιάκριτες jazz αναφορές, art rock του ’70, reggae, classic rock ακόμα και ethnic στοιχεία, συνθέτουν ένα πρωτότυπο fusion με έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Κυκλοφορεί από την εταιρεία Musicmirror «Καθρέφτης ήχων αληθινών»

Στίχοι, μουσική & τραγούδι: Angelos TP

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Παπαγγελίδης

Ηχοληψία: Θανάσης Γκίκας

To be honest there’s a nest where my thoughts can go and rest

in my mind there’s troubled light, thats it flashes all that it hides

In my life i get upset from his feeling under my breast

to be honest there’s a nest and lies beneath my chest .

I’m no modest, not quite the best, no i won’t fear mount Everest,

in those dreams i climb my way, somehow i’m here life’s a test.

In my life i get upset from his feeling under my breast

to be honest there’s a nest and lies beneath my chest