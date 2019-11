Antonis Vlachos – “I ‘m leaving you”

O Antonis Vlachos είναι ένας μουσικός, τραγουδιστής, performer, Loop Artist. Το μουσικό του ταξίδι ξεκινά το 1998, όπου μέχρι και σήμερα έχει παίξει σε μπάντες μουσικού ύφους Pop, Rock, Funk, Blues, Soul και Metal.

Το σημείο σταθμός της μουσικής ζωής του ως τώρα βρίσκεται πίσω στο 2009 όπου και ταξίδεψε στο Λονδίνο με την κιθάρα του στην πλάτη. Εκεί πειραματίστηκε και δοκιμάστηκε παίζοντας σε πλατείες, μετρό, pubs αλλά κυρίως στον δρόμο.

Ο Αντώνης έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς μουσικούς και συγκροτήματα, εντός και εκτός συνόρων . Ένας καλλιτέχνης με πολύπλευρη φύση και αδιάκοπες ανησυχίες που το βιογραφικό του απαριθμεί αρκετές πετυχημένες εμφανίσεις σε στέκια και μουσικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο {Pub στο Κάρντιφ, Εδιμβούργο, Δουβλίνο, Λονδίνο, Βερολίνο, Μιλάνο}

Συμμετείχε στα μεγάλα μιούζικαλ “Οι καμπάνες του Edelweiss”, “HAIR”, “Jesus Christ Super Star”, “Moby Dick” και έχει συνεργαστεί στις καλοκαιρινές συναυλίες των Σάκη Ρουβά, Στέλλιο Ρόκκο, Πάνο Μουζουράκη και Χρήστο Δάντη.

Με διάθεση να διευρύνει τους ορίζοντές του και να δοκιμάσει νέες συνεργασίες σε δημιουργικό επίπεδο, ο Αντώνης εντάσσεται στην Μουσική οικογένεια της Celestial keys Records και επιστρέφει με τον πιο αυθόρμητο και ευχάριστο τρόπο για να μοιραστεί με τους «φίλους» του ένα αγαπημένο του τραγούδι σε μουσική και στίχους του ίδιου με τίτλο «I ‘m leaving you».

Music / Lyrics : Antonis Vlachos

Pretending softly and i can’t decide

if i’m the man you wanted

the difference between you and i

is that i’m always there for you

I don’t want it

and i’m leaving you

Oh, i don’t want it

and i’m leaving you

Oh no, i don’t want it

and i’m leaving you

I need to stay alone for a while

to see what goes wrong in my head

Pretending softly and i can’t decide

if that i’m always there for you

I don’t want it

and i’m leaving you

Oh no, i don’t want it

and i’m leaving you

Oh no, i don’t want it

and i’m leaving you

And oh no,

I don’t want it

and i’m leaving you

Oh no, i don’t need this

and i’m leaving you

Oh no, i don’t want it

and i’m leaving you

That’s why i’m leaving you…