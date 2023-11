Ο Άρης Διαμαντής είναι τραγουδοποιός, κιθαρίστας και παραγωγός και το “Σημάδι Στο Λαιμό”, η ηλεκτρονική μπαλάντα που πρόσφατα κυκλοφόρησε και ήταν ταυτόχρονα το δεύτερό του single για το 2023, παίρνει νέα “διάσταση” χάρη στο remix των Sound Service (του project του Γιάννη Μασούρα): synths και beats ανακατεύονται, η electronica αποκτά επικό ήχο, ο ήχος γίνεται επιβλητικός και ταυτόχρονα απολαυστικός.

Οι δύο μουσικοί συνεργάζονται για πρώτη φορά και το “Σημάδι Στο Λαιμό” ήταν η ιδανική αφορμή αφού ταίριαξε απόλυτα στον synthwave ήχο των Sound Service που μόλις πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι “Someone Get Me Out Of This Car”.

Στα φωνητικά συμμετέχει η Xanthí ενώ το εικαστικό είναι του Σπύρου Καραβά.