O δίσκος αυτός είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά της singer/songwriter/producer εξ’ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, ο 5ος προσωπικός της κατά σειρά, ενώ έχει στο παρελθόν κυκλοφορήσει έναν ορχηστρικό δίσκο (το 2018, για την χορόδραμα ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, του Παύλου Κουρτίδη, με θέμα την Ποντιακή Γενοκτονία) έναν δίσκο με Remix από τους καλύτερους της ηλεκτρονικής της χώρας (2020), και πληθώρα άλμπουμ με ηχηρές συνεργασίες (a dog named Rodriguez, Robin Skouteris, Influence κ.α) στον πρότερο Electronica έντιμο δισκογραφικό της βίο.

Στο νέο δίσκο της Lia Hide με εμφανή avant garde διαθεση, η jazz συναντά την trip hop και η electro pop το dark wave, η κινηματογραφική την ποστ μουσική και η ποίηση την λυρική τραγουδοποιία. Ο δίσκος περιέχει τολμηρά κομμάτια σε αριστουργηματικές ευφάνταστες ενορχηστρώσεις: spoken word ποίηση που παντρεύεται με τραγουδιστικά soulful και fusion jazz ακροβατικά, ένα Χατζιδακικό βαλσάκι (Το Περαμύθι), μία τραγική ερωτική μπαλάντα με εμφανή Bjork εσάνς (Αρρωστία), ένα post rock ορχηστρικό (επηρεασμένο από την πρόσφατη εμφάνιση της Lia σε αντίστοιχο φεστιβάλ στην Κίνα – τo Nθύμιον) και αντιθέσεις, εκπλήξεις και συγκινήσεις που θα σας παρασύρουν (make sure you listen to Mintlife Crisis ή, όπως μας αρέσει να το αποκαλούμε : την Σπανακόπιτα).

Σε παραγωγή της ιδίας, ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Στούντιο Κυριαζής στην Αθήνα, και το mastering επιμελήθηκε ο (ιστορικών παραγωγών επί σειρά ετών) Denis Blackham, στο Skye Mastering.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργος Γερανιός

Tracklist

1. Επιλεκτική Αμνησία

2. Αποκαθήλωση

3. Οχτώ ώρες

4. Νθύμιον

5. Μία καραμέλα

6. Το περαμύθι

7. Η Αλίκη στην Χώρα των Τραυμάτων

8. Mintlife Crisis (Σπανακόπιτα)

9. Το Γνώθι

10. Αρρωστία