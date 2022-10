Οι συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης, μετά τη μεγάλη επιτυχία και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε η παράσταση «Κόκκαλο» στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης την περασμένη άνοιξη, παρουσιάζουν στον ίδιο χώρο και σε ενιαία ροή και τα τρία θεατρικά έργα που έχουν γράψει με αφορμή τη ζωή και το έργο του σπουδαιότερου και επιδραστικότερου διανοητή και καλλιτέχνη του θεάτρου στον 20ο αιώνα, Αντονέν Αρτώ, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Στην παράσταση «Artaud Trilogy», η κάθε βραδιά ξεκινάει με το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», γραμμένο και ανεβασμένο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015, συνεχίζεται με την «Οικογένεια Τσέντσι», γραμμένη και ανεβασμένη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2015, και ολοκληρώνεται με το «Κόκκαλο». Ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει την κάθε παράσταση ξεχωριστά, είτε να βιώσει μια ενιαία δραματουργική εμπειρία θέασης παρακολουθώντας και τις τρεις παραστάσεις το ίδιο βράδυ.

Στο «Κόκκαλο» επί σκηνής θα δούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη να ξανασυναντιούνται σε έναν βαθιά ανθρώπινο, αισθαντικό και τελετουργικό διάλογο που κέρδισε κοινό και κριτικούς.

Στην «Οικογένεια Τσέντσι» ο Μιλτιάδης Φιορέντζης ως Κόμης Τσέντσι και η Ελεάνα Καυκαλά ως Μπαλαντέρ επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια στις πολυσυζητημένες ερμηνείες τους μέσα στο σκοτεινό κόσμο της Ρώμης του 1599, ενώ νέα εμφάνιση ως η μυθική ηρωίδα Βεατρίκη Τσέντσι κάνει η Ιφιγένεια Καραμήτρου.

Τέλος, αποκλειστικά για να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκόγκ» έρχεται στην Αθήνα από την Νέα Υόρκη ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ, Gene Gillette, γνωστός από τη συμμετοχή του στην παράσταση του Aaron Sorkin «To Kill A Mockingbird» που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes», τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” (Broadway, National Theatre) και “War Horse” (Broadway), αλλά και από τις εμφανίσεις του στις δημοφιλείς σειρές “Law & Order”, “The Blacklist”, “Punisher”, “Madam Secretary”, “Instinct” κ.ά.

Συντελεστές

«Αρτώ/Βαν Γκογκ» & «Οικογένεια Τσέντσι»

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα

Διεύθυνση Παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Παίζουν

«Αρτώ/Βαν Γκογκ»: Gene Gillette

«Οικογένεια Τσέντσι»: Ελεάνα Καυκαλά, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Μίλτος Φιορέντζης

«Κόκκαλο»

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση και Εκτέλεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κασπίρης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Παίζει ο Γεράσιμος Γεννατάς

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Παλαμιώτης

Συμπαραγωγή: ΡΕΟΝ | Υποστήριξη: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Από 31 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου

για μόνο 8 παραστάσεις

Παραστάσεις

Δευτέρα-Τρίτη

19:00 μ.μ. ΑΡΤΩ/ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ

20:00 μ.μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΕΝΤΣΙ

21:15 μ.μ. ΚΟΚΚΑΛΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ

Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα

Τηλ. ταμείου : 210 3228706