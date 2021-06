Την προσωπική της εμπειρία με τον κορονοϊό και τη νοσηλεία της για ένα μήνα στο νοσοκομείο και μετά σε απομόνωση, περιγράφει με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, η Athena Andreadis, η Ελληνίδα τραγουδοποιός με τη διεθνή πορεία, μέσα από το τραγούδι “Hands on glass”

Τον Νοέμβριο του 2020 εν μέσω της πανδημίας, η Αθηνά Ανδρεάδη ήρθε με τον σύζυγο και το μωρό τους από την Αμερική όπου ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από τον ιό. Επέλεξαν ένα σπίτι στο δάσος στην Βόρεια Ελλάδα όπου μεγάλωσε. Παρ’ όλα αυτά μια άτυχη συγκυρία την έφερε σε επαφή με κρούσμα και νόσησε βαριά. Νοσηλεύτηκε για παραπάνω από έναν μήνα, αρχικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και μετά σε απομόνωση, χωρίς να μπορεί να δει τον δίχρονο γιο της.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι» δηλώνει «γιατί ένιωθα πως η καρδιά μου πάει να σπάσει. Έβλεπα το μωράκι μου μόνο μέσα από το γυαλί. Φώναζε μαμά και δεν μπορούσε να με αγγίξει. Πώς να εξηγήσεις σε ένα δίχρονο; Ήταν σπαραχτικό. Ένα πρωί μου ήρθε σχεδόν όλη η μελωδία του τραγουδιού ατόφια στον ύπνο μου. Ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι ζούσα ακόμα μέσα στον εφιάλτη της απομόνωσης. Το τραγούδι και το βίντεο ήταν μια κάθαρση για μένα και ελπίζω να μιλήσει και σε άλλους που πέρασαν δύσκολα αυτήν την περίοδο. Στέλνω την αγάπη μου και τη συμπαράσταση μου σε όλα τα θύματα της πανδημίας.»

Πρόκειται για ένα τρομερά ευαίσθητο και σπαρακτικό τραγούδι το οποίο μιλάει γι’ αυτή την σκληρή εμπειρία. Η Αθηνά Ανδρεάδη τραγουδά με συγκίνηση αλλά και ελπίδα αυτό τον ύμνο στην ζωή, την ελπίδα και την αγάπη για τους δικούς της ανθρώπους.

Το βίντεο του Hands on Glass το εμπνεύστηκε η Αθηνά και το σκηνοθέτησαν με τον Kurt Heim ο οποίος με την κάμερά του την βοήθησε να αποτυπώσει σε εικόνα το συναίσθημα της μοναξιάς και της απελπισίας, καθρεφτίζοντας το βίωμα της κατά την διάρκεια της απομόνωσης, τον εφιάλτη και τον πόνο, αλλά και την αναζήτηση για ανάρρωση, λύτρωση, φως.

Την παραγωγή του τραγουδιού επιμελήθηκε ο υποψήφιος για Grammy, Ethan Allen.

It hurts, it hurts, it hurts, I need you

I need to see, I need to see, I need to see and hold you

Your hands on glass they feel so cold

Your eyes through pain they look much older

Wake me when this nightmare ends

Show me how to breathe again

Help me out, help me out, help me out of this madness

I need to leave, I need to leave, I need to leave this darkness

My eyes they’ve seen so much pain

The clouds they’re all out of rain

Tell me it can all go back

To how it was when the world was intact

When the shadow hadn’t blocked the sun

When the earth was new and we all knew love

My lungs, my lungs, my lungs are burning

My heart, my heart, my heart is drowning

My vision’s blurred through this stained window

Your fingerprints point to my sorrow

Wake me when this nightmare ends

Wake me to a dream with a happy end

Wake me when that angel finally descends

Show me how to breathe again

It hurts, it hurts, it hurts, I need you