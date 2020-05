H γεννημένη στο Λονδίνο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Athena Andreadis μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single Out of the Dirt. Το τραγούδι προέρχεται από το δεύτερο ηχογραφημένο στις ΗΠΑ, και το πέμπτο συνολικά στούντιο άλμπουμ της, «Outside of Time», που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου 2020.

Ένα οικείο όνομα στην Ελλάδα, καλλιτέχνης που έχει υπάρξει στα UK charts, συνεργάτης του Leonard Cohen, Μέλος Ψηφοφορίας του Grammy Academy και αναγνωρισμένη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η Athena τώρα συνεργάστηκε με την Mary Born και τον Billy Steinberg έναν από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς των τελευταίων 25 ετών, έχοντας γράψει πέντε #1 single στα “Hot 100” charts του Billboard, αρκετές top-10 επιτυχίες στις ΗΠΑ, όπως “Like A Virgin” (Madonna), “True Colors” (Cyndi Lauper), “So Emotional” (Whitney Houston), “Eternal Flame” (The Bangles), “I Stand Stand by You” (Pretenders, Carrie Underwood), “I Touch Myself” (Divinyls), “How Do I Make You” (Linda Ronstadt), “I Drove All Night” (Roy Orbison, Cyndi Lauper, Celine Dion).

Την παραγωγή ανέλαβε ο υποψήφιος για Grammy και πετυχημένος παραγωγός Ethan Allen (Ben Harper, Mavis Staples, Sheryl Crow) η ηχογράφηση έγινε στο Λος Άντζελες ενώ οι μουσικοί που εμπλέκονται περιλαμβάνουν τον θρυλικό ντράμερ και τον τραγουδοποιό Brian MacLeod (Stevie Nicks, Tina Turner, Roger Waters). Το official video για το “Out of the Dirt” γυρίστηκε στην ντάουν τάουν περιοχή του κεντρικού Λος Άντζελες και στο Joshua Tree, από τον φωτογράφο και σκηνοθέτη Kurt Heim.

Η Athena γιορτάζει το σινγκλ και τον επερχόμενο δίσκο με ζωντανές εμφανίσεις-συναυλίες από το σπίτι της, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, στο Λος Άντζελες κάθε Παρασκευή (στις 8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας), μέρος της σειράς «Fridays With Athena: Live From Home». Τα live θα γίνονται μέσω της σελίδας της στο Facebook και του Instagram Live (athenamusic), ενώ θα ακολουθήσει υλικό με τον Billy Steinberg και άλλους επώνυμους συνεργάτες από τα behind the scenes, καθώς και από το ”making” του τραγουδιού και του δίσκου.

Όντας θερμά πιστή στην πνευματικότητα και στο ότι η ζωή σε καθοδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση, η Αθηνά μετακόμισε στην Καλιφόρνια πριν από πέντε χρόνια αφού επισκέφτηκε το Λος Άντζελες και το Joshua Tree στην έρημο της Καλιφόρνιας, όταν είχε ένα «κάλεσμα» για να μετακομίσει στις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή την οδήγησε να συνεργαστεί με τον Leonard Cohen στο τελευταίο του άλμπουμ, You Want It Darker, όπου εμφανίζεται στο στοιχειωτικά όμορφο “Traveling Light” σε παραγωγή του γιου του Leonard, Adam. Τώρα συνεργάζεται με έναν άλλο θρύλο, τον Billy Steinberg και ερμηνεύει τους ισχυρούς στίχους του στο Out of the Dirt οι οποίοι τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Το τραγούδι είναι μέρος του νέου της δίσκου “Outside of Time” που ηχογράφησε όσο ήταν έγκυος.

Έχοντας διεθνή αναγνώριση και sold-out περιοδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, η Athena έχει παίξει διεθνώς σε αίθουσες συναυλιών και φεστιβάλ παγκόσμιας κλάσης, όπως το Royal Festival Hall, το Glastonbury, το TEDx και SXSW. Η μουσική της έχει υπάρξει στο top-10 των βρετανικών και ελληνικών charts, και είναι βραβευμένη τραγουδοποιός (Καλύτερο Singer Songwriter album στα IMA). Εμφανίστηκε σε ένα ωριαίο τηλεοπτικό Βρετανικό ντοκιμαντέρ για τη μουσική και την καριέρα της, που ονομάζεται MyMusic: Athena στο οποίο ο πρώην μέντοράς της Chris Difford (Squeeze) μιλά για την εγκάρδια φωνή και τους στίχους της. Τα τραγούδια της Athena έχουν τοποθετηθεί τόσο στην τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου και των HΠΑ όσο και σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Mike & Molly (CBS), Smash (NBC), Nomads (Lucy Liu), στην «Επισκεφτείτε την Αγγλία» Καμπάνια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου όπως και στο Fuller House (Netflix) όπου ολόκληρο το καστ (John Stamos, Jodie Sweetin) κλείνει τη σεζόν τραγουδώντας ένα από τα τραγούδια της Αthena, που βρίσκει επιτυχία σε πολλά Spotify playlists.

Εκτός από τη μουσική της, η Αθηνά καταπιάνεται με τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες και το ανθρωπιστικό της έργο περιλαμβάνει το να είναι πρέσβειρα του Plastic Pollution Coalition (Los Angeles) για το οποίο το περιοδικό Rolling Stone έγραψε για εκείνη μαζί με τους Maroon 5, Bonnie Raitt και Jackson Browne. Έχει συνεργαστεί διεθνώς με τα Starbucks προκειμένου να βοηθήσει παιδιά στην Ελλάδα (μέσω του Παιδικού Χωριού ΣΟΣ κ.α.), και φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως το Concern Worldwide (ανθρωπιστική βοήθεια παγκοσμίως) και το Save The Children (με μεγάλες τηλεοπτικές καμπάνιες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία), και έχει παίξει σε περιβαλλοντικά συνέδρια και Galas όπως το Cradle to Cradle (Νέα Υόρκη).

MY LITTLE DOG AND VAN MORRISON

IN THE MOONLIGHT WITH THE TOP ROLLED DOWN

HOMEMADE BREAD IN MY MOTHER’S APRON

AND MY HANDS ALL COVERED IN FLOUR

THESE ARE THE THINGS THAT I CLING TO

WHEN I CAN’T GET UP FROM THE GROUND

THERE IS ALWAYS SOMETHING THAT WON’T LET YOU DOWN

OUT OF THE DIRT WE FIND THE ROSES

OUT OF THE HURT WE FIND OUT WHAT WE’RE MADE OF

AFTER THE PAIN IS LET GO OF

YOU CAN CHISEL AWAY AT THE HARDNESS IN YOUR HEART

A BLACKTOP ROAD BENEATH MY TIRED LEGS

(JUST) BEFORE THE SUN SWEEPS UP THE MORNING DEW

BETTE DAVIS IN (A) BLACK AND WHITE

AND THE LEVI’S I HAD ON WHEN I MET YOU

THESE ARE THE FACES I TURN TO

WHEN THE WORLD LOCKS ME OUT OF THE ROOM

WHEN I’VE LOST MY SMILE THIS IS THE MAP I USE

OUT OF THE DIRT WE FIND THE ROSES

OUT OF THE HURT WE FIND OUT WHAT WE’RE MADE OF

AFTER THE PAIN IS LET GO OF

YOU CAN CHISEL AWAY AT THE HARDNESS IN YOUR HEART

BRIDGE SUGGESTION: EM AM EM AM EM AM F G

ALL THE COLD I’VE LIVED THROUGH

I CAN FEEL IT THAWING OUT

THE SUN IS STILL BEHIND THOSE CLOUDS

I DON’T HAVE A DOUBT

OUT OF THE DIRT WE FIND THE ROSES

OUT OF THE HURT WE FIND OUT WHAT WE’RE MADE OF

AFTER THE PAIN IS LET GO OF

YOU CAN CHISEL AWAY AT THE HARDNESS IN YOUR HEART

OUT OF THE DIRT WE FIND THE ROSES

OUT OF THE HURT WE FIND OUT WHAT WE’RE MADE OF

AFTER THE PAIN IS LET GO OF

YOU CAN CHISEL AWAY AT THE HARDNESS IN YOUR HEART

CAUSE YOU CAN’T BEGIN THE DAY WITHOUT THE DARK