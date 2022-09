Ένα μήνα μετά την σπουδαία συνεργασία της Αθηνάς Ανδρεάδη με τον Andrea Bocelli επί σκηνής του Sani Festival και η αναγνωρισμένη Ελληνίδα τραγουδοποιός και μέλος της επιτροπής των Grammy, κυκλοφορεί ένα υπέροχο νέο τραγούδι, εμπνευσμένο από την δεκάχρονη Οδύσσεια της.

Το τραγούδι “To find you” εξιστορεί το ταξίδι αυτό, μέσα από την αλλαγή τριών χωρών (Ελλάδα – Βρετανία – ΗΠΑ) αλλά και τις εσωτερικές αλλαγές και διεργασίες που έζησε παλεύοντας με τους δαίμονες της προς την ενηλικίωση, ώσπου να φτάσει στην «Ιθάκη» της.

Το εκπληκτικό video είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με καλλιτέχνες origami από την Αργεντινή και τις ΗΠΑ. Ένα χειροποίητο video που χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας και εκατοντάδες φωτογραφίες που αποδίδουν το τόσο συναισθηματικό και εντυπωσιακό animation.

Η Aθηνά Ανδρεάδη έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, με τους πέντε προσωπικούς της δίσκους, που έχουν κερδίσει διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή media. Ήταν η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια του Leonard Cohen, με τον οποίο συνεργάστηκε. Μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες, είναι μέλος της Ακαδημίας των βραβείων Grammy και τραγούδια της έχουν συμπεριληφθεί σε δημοφιλείς ξένες σειρές και διαφημίσεις. Έχει αναπτύξει έντονη οικολογική δράση, και ως πρέσβειρα του Plastic Pollution Coalition στις ΗΠΑ.

Μουσική & στίχοι: Athena Andreadis

Παραγωγή: Ethan Allen & Athena Andreadis

Σκηνοθεσία: Chantal Rosengurt

BEFORE IT GOT TOO LATE, TOO DARK

THE MOON CAME UP TO LIT OUR HEARTS

I WANTED TO FIND WHERE YOU ARE

BUT HOME SEEMED SO VERY FAR

TEN YEARS, HUMILITY, THREE COUNTRIES

TOOK PATIENCE, THEN FAITH AFTER THE HEARTACHE

TO FIND YOU, TO FIND YOU

GRATEFUL FOR HOW LOST I GOT

TO FIND YOU

I WANT TO THANK OUR LUCKY STAR

THAT GOT US TO WHERE WE ARE

THROUGH ALL THOSE ROCKY ROADS I PASSED

THEY ALL LED ME TO YOU AT LAST

TEN YEARS, HUMILITY, THREE COUNTRIES

TOOK PATIENCE, THEN FAITH AFTER THE HEARTACHE

TO FIND YOU, TO FIND YOU

IT TOOK EVERYTHING I HAVE AND EVEN MORE

TRUSTING WHAT LIFE HAD IN STORE

LEARNING TO LOVE MYSELF TOO

TO FIND YOU

GRATEFUL FOR HOW LOST I GOT TO FIND YOU

GRATEFUL FOR HOW LOST I GOT TO FIND YOU