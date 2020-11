Ο τρομπετίστας και συνθέτης Γιώργος Αβραμίδης παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο “Blind Week”. Το κομμάτι, σε στίχο της Λαμπρινής Γρηγοριάδου, ερμηνεύει η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Σιετή την οποία ήδη έχει ξεχωρίσει στο φετινό Voice Of Greece, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Νικόλας Πλάτων.

Το Blind Week ενορχηστρώνεται από έναν ποπ – ροκ ήχο, καθώς δανείζεται και στοιχεία από την ψυχεδελική ροκ μουσική. Η τρομπέτα του Γιώργου Αβραμίδη, πότε μελωδική και πότε με ροκ χαρακτήρα, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα, ενώ η δυναμική ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σιετή καθηλώνει τον ακροατή.

Ο Γιώργος Αβραμίδης είναι μουσικός και παίζει με τον Γιάννη Αγγελάκα και τους Polkar ενώ παράλληλα δημιουργεί τις δικές του μουσικές. Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο του cd με τίτλο Protocoll, το 2015 το δεύτερό του με τίτλο Voyager και το 2018 το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο “Invented Memories”.

Μουσική – Γιώργος Αβραμίδης

Στίχοι – Λαμπρινή Γρηγοριάδου

Παραγωγή – Νικόλας Πλάτων, Γιώργος Αβραμίδης

Ηχογράφηση, Μίξη, Master – Νικόλας Πλάτων

Μουσικοί:

Γιώργος Αβραμίδης – Τρομπέτα

Αλεξάνδρα Σιετή – Φωνή

Μάριος Ποδάρας – Βιολί

Λαμπρινή Γρηγοριάδου – Ακουστική Κιθάρα

Γιάννης Σαββίδης – Ηλεκτρική Κιθάρα

Βαγγέλης Βραχνός – Κοντραμπάσο

Αλέξης Αρχοντής – Τύμπανα

It’s a gimmick that gets you slowly

even more when you’re lonely

It’s a trick like all the others

that leaves you condoning

Once you take the very first step,

be sure that it’s over

There is no turning back

if you think you’ll get sober

You already know

You’ve been there before

It starts again

You refuse to show

that they told you so

Once more

Nothing really new

but every time it’s true

I swear

No room to understand

enter if you dare

The blind week

Truth and beauty are in the eyes

of the beholder

And a clear mind at this point

is a mountain to conquer

All the nevers and the forevers

are easily uttered

And it seems we never learn

how not to get shattered