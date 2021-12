Την γνωρίσαμε μέσα από το ντεμπούτο single της “Insane” και την αγαπήσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο soundtrack της σειράς του Alpha «Άσε Μας Ρε Μαμά» με τον Archolekas.

Η 19χρονη Barbara Argyrou επέστρεψε με το νέο της αγγλόφωνο single “Ukulele”, ένα mid-tempo pop τραγούδι που συνδυάζει στοιχεία από παραδοσιακούς ήχους με ηλεκτρονικά beat δημιουργώντας ένα άκρως πρωτότυπο και ενδιαφέρον αποτέλεσμα, με το γιουκαλίλι να πρωταγωνιστεί στην παραγωγή και την ενορχήστρωση του κομματιού.

Στο εντυπωσιακό music video απολαμβάνουμε ένα μοντέρνο πάντρεμα του καλού και του κακού, με την Barbara να συναντάει για πρώτη φορά την πιο adult εκδοχή του εαυτού της και να έρχεται αντιμέτωπη με τα πάθη και τα bad love habits της. Τον ρόλο του «διαβόλου» στο βίντεο κλιπ υποδύεται ο Βασίλης Παρωτίδης.

Μουσική: Arcade, Dawty Music & Tiery-F, Barbara Argyrou

Στίχοι: Barbara Argyrou, Arcade

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Τσαουσόπουλος

Traveling the world without you

breaking all my nerves cause that’s the truth

living a new life to shoot my shot

Said I’m sorry but I’m not

I know you’re the worse

I’ll put you a curse

Don’t care about you

Cause all I wanna do is play my

UKULELE

Why this pressure to me everyday

I just hate you being next to me

Should I say the truth or lie again

You should really go to hell

I know you’re the worse

I’ll put you a curse

Don’t care about you

Cause all I wanna do is play my ukulele

No feels too fake

No pills to take

Just want to play my ukulele