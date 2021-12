Λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single “Paramera”, o bhukhurah επανέρχεται ακόμη πιο δυναμικά με το “Full of Grapes”, το 2ο single από το album του που αναμένεται το 2022.

Το Full of Grapes υπόσχεται να μας ταξιδέψει ακόμα παραπέρα στον υπερβατικό του κόσμο. Πρόκειται για ένα neo-psychedelic / indie τραγούδι που αμφιταλαντεύεται μεταξύ της απώλειας, της μοναξιάς και της γλυκιάς απόγνωσης που μπορεί να αισθάνεται κάποιος όταν ερωτεύεται.

Το single κυκλοφορεί με ένα animated music video, φτιαγμένο από τη Φωτεινή Κορρέ η οποία μας βάζει στο σύμπαν του μαγικού πλάσματος “Zoaki”, σε ένα ταξίδι προς την αυτοεξερεύνηση και τη συντροφικότητα μέσα απ’ τα πιο χνουδωτά κι ονειρικά μέρη.

Ο bhukhurah είναι το alias του Χρήστου Μπεκίρη, μουσικού παραγωγού με βάση την Αθήνα και ενεργό μέλος των CHICKN, The Callas κ.α. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται ως neo-psychedelic, alternative, indie.

Stay a while

In bed with me

In the morning

You don’t have to go

So quickly

To the airport x2

Gotta stay a while

(In the morning)

Gotta stay a while

(To the airport)

Can’t stay here a while

(In the morning)

Can’t stay a while

Stay a while

In bed with me

In the morning

You don’t have to go

So quickly

To the airport x2